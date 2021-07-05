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ОПЕК+ отменил встречу 5 июля

Газета.Ruиещё 1
2 часа назад
Заседание министров ОПЕК+, которое должно было пройти 5 июля, отменено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в делегациях.
ОПЕК+ отменил запланированную встречу
Фото: ReutersReuters
"Да, отменили", - сказали они.
Отмечается, что странам нужно больше времени на консультации, чтобы согласовать позиции. Дата новой встречи пока не назначена.
Ранее сообщалось, что трехдневная встреча министров стран ОПЕК+ не увенчалась успехом. Участники не смогли договориться ни по объемам нефтедобычи, ни по срокам действия нового договора, который вступит в силу с августа. Камнем преткновения стала позиция ОАЭ.
По соглашению 2020 года базовый уровень добычи для ОАЭ составляет 3,2 млн баррелей в день. В Абу-Даби считают ограничение несправедливым, заявляя, что в ОАЭ простаивает треть производственных мощностей — это больше, чем у других участников соглашения.
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