ОПЕК+ отменил запланированную встречу

Заседание министров ОПЕК+, которое должно было пройти 5 июля, отменено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в делегациях.

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"Да, отменили", - сказали они.

Отмечается, что странам нужно больше времени на консультации, чтобы согласовать позиции. Дата новой встречи пока не назначена.

Ранее сообщалось, что трехдневная встреча министров стран ОПЕК+ не увенчалась успехом. Участники не смогли договориться ни по объемам нефтедобычи, ни по срокам действия нового договора, который вступит в силу с августа. Камнем преткновения стала позиция ОАЭ.