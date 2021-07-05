В Москве зафиксировали рост цен на бензин

Бензин и дизельное топливо за неделю с 28 июня по 5 июля подорожали более чем на половине сетей АЗС Москвы, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).

Фото: © РИА Новости. Евгений Одиноков © РИА Новости. Евгений Одиноков

По данным ассоциации, бензин Аи-92 за отчетный период подорожал в среднем на 7 копеек, до 45,57 рубля за литр, Аи-95 — на 12 копеек, до 50,46 рубля. Сильнее всего выросла цена на Аи-98 — на 17 копеек и достигла 57,34 рубля за литр. Средняя цена дизельного топлива составила 49,55 рубля, увеличившись за неделю на 6 копеек.

Рост цен на бензин зафиксирован в столице на семи из десяти крупнейших сетей АЗС: "ТНК-Столица" и "РН-Москва" (входят в "Роснефть" ), "Лукойла" Shell , ЕКА, "Петрол Комплекса", "НефтьМагистрали". При этом на АЗС "Татнефти" бензин дешевел, а дизель дорожал. Также дизтопливо подорожало у "Лукойла", "НефтьМагистрали", ЕКА.