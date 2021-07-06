ОПЕК в тупике: миру грозит дефицит нефти

Странам ОПЕК+ после трех дней переговоров и перерыва на выходные не удалось согласовать новые уровни добычи на август. Об этом пишет «Коммерсант».

Ожидалось, что альянс заявит о своем решении 5 июля, однако компромисса так и не удалось добиться. В итоге официальную встречу ОПЕК+ пришлось отменить без согласования новой даты переговоров.

Ситуация обусловлена позицией ОАЭ, которые выступили против плана роста добычи на 400 тысяч баррелей в сутки (б/с) в месяц с августа и до конца года, согласованного Россией и Саудовской Аравией.

ОАЭ требуют пересмотра своего базового уровня добычи, от которого рассчитываются квоты (3,8 млн б/с вместо 3,168 млн б/с). По факту пересмотр этого уровня приведет к тому, что ОАЭ нарастят добычу больше, чем другие члены ОПЕК+. Это осложнит все грядущие разговоры о размере квот, так как другие участники сделки смогут выдвинуть аналогичные требования.

Ситуация с отсутствием договоренности свидетельствует о том, что квоты ОПЕК+ на август не повысятся, тогда как до заседания большая часть участников рынка ждала роста квот на 500 тысяч б/с и ряд трейдеров уже закладывали эти цифры в свой план покупок.

Отсутствие дополнительных поставок приведет к еще более явному дефициту на физическом рынке: ближайший сентябрьский фьючерс на Brent на бирже ICE в этой связи увеличился на 1,2%, и стоимость впервые с октября 2018 года смогла превысить уровень в $77 за баррель.

Как заявила Дарья Козлова из Vygon Consulting, инвестиции в разведку и добычу нефти в мире в 2020 году упали до 15-летнего минимума. Несмотря на ожидаемое восстановление на 10–15% в 2021 году, объем все еще существенно ниже максимумов 2012–2014 годов. Такая динамика создает риски дефицита предложения, отмечает Козлова.