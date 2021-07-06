Вспыхнет в августе: Хазин предрек катастрофу в России

Экономист Михаил Хазин
ожидает социально-экономических потрясений в России в ближайшие месяцы. Об этом сообщает
DEITA.RU.
Самым опасным периодом Хазин счел август и сентябрь. По его мнению, в это время с высокой вероятностью могут возникнуть различные общественно-политические катаклизмы.
По мнению Хазина, в конце лета и начале осени ситуацию попытаются раскачать люди, получающие «прямые указания от кураторов из-за океана». Он считает, что цель этих «кураторов» - организовать в России экономическую и социальную катастрофу, попытаться погрузить страну в хаос.
Ранее Хазин спрогнозировал новую волну девальвации рубля.
По словам экономиста, разговоры о девальвации среди экономистов начались в конце мая.
По его версии, российские ведомства, способные влиять на курс национальной валюты, «уже получили команду девальвировать рубль с целью повышения цен на еду».