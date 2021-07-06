Вспыхнет в августе: Хазин предрек катастрофу в России

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Самым опасным периодом Хазин счел август и сентябрь. По его мнению, в это время с высокой вероятностью могут возникнуть различные общественно-политические катаклизмы.

По мнению Хазина, в конце лета и начале осени ситуацию попытаются раскачать люди, получающие «прямые указания от кураторов из-за океана». Он считает, что цель этих «кураторов» - организовать в России экономическую и социальную катастрофу, попытаться погрузить страну в хаос.

Ранее Хазин спрогнозировал новую волну девальвации рубля.

По словам экономиста, разговоры о девальвации среди экономистов начались в конце мая.