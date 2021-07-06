В Австрии указали на зависимость экономики ЕС от России

Как отмечается, введение санкций в отношении этих отраслей повлечет за собой рост цен на глобальном рынке.
«От сырьевой части российской экономики, которую на Западе чаще всего берут на мушку, именно от нее в первую очередь зависит не только Россия, но и весь мир», — сообщает издание.
Издание напомнило о введении санкций США против российского концерна «РусАл», когда цена алюминия поднялась на 15%. Схожая ситуация наблюдалась после объявления Европейским парламентом о полном прекращении нефтяного и газового импорта с Россией, если Москва нападет на Украину. Достаточно быстро цены на нефтяном рынке подскочили на 50%.
Если бы прекратился импорт нефти и газа, Европа пострадала бы намного больше, чем Россия, считает нефтяной аналитик из немецкого Commerzbank Ойген Вайнберг.
Кроме того, решение России сократить экспорт некоторых видов сырья привело к росту цен на алюминий, никель, медь и сталь. Уже сегодня стоимость алюминия поднялась на 4,5%.
Россия является самым крупным экспортером пшеницы, а также находится на второй строчке по поставкам древесины, отмечает Die Presse. Одна лишь компания «Норникель» удовлетворяет 40% мирового спроса. Кроме того, мировая экономика сильно зависима от поставок российского титана.
Как заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов, истощение подземных хранилищ газа (ПХГ) и несостоятельность энергетической политики Евросоюза привели к тому, что «Газпром» стал управлять газовым рынком всей Европы.