В Австрии указали на зависимость экономики ЕС от России

Как отмечается, введение санкций в отношении этих отраслей повлечет за собой рост цен на глобальном рынке.

Кроме того, решение России сократить экспорт некоторых видов сырья привело к росту цен на алюминий, никель, медь и сталь. Уже сегодня стоимость алюминия поднялась на 4,5%.