Споры вокруг шампанского: Делягин предложил «бить по кошельку» Запада

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Напомним, в России вступил в силу закон, который запрещает использовать иностранным производителям слово «шампанское» при торговле в РФ. Отныне так называть соответствующую продукцию могут только отечественные производители. Иностранным производителям же следует переименовать продукцию в «игристое вино».

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«В России решили, что шампанским теперь будет называться только напиток из Российской Федерации, а напиток из провинции Шампань - игристым вином. А те, кто не подчинится нашим правилам, потеряют деньги, наш рынок. Когда западные партнеры увидели, что истерика не срабатывает, они умылись и пошли исполнять предписания», - заявил Делягин.

По его мнению, любой диалог с Западом с позиции логики является контрпродуктивным. Экономист считает целесообразным вводить любые удобные для России правила и «бить Запад по кошельку».

«И они будут делать все, что мы им скажем», – заявил Делягин.

По словам экономиста, французское шампанское для российского рынка составляет порядка 13% импорта. Moët Hennessy составляет 2% от суммарного объема импорта, отметил Делягин. Для компании это существенно, подчеркнул он. Экономист также отметил, что сейчас мир переживает кризис, в связи с чем «каждая копейка дорога».

О приостановке поставок шампанского Moet Hennessy из-за изменения в законодательстве стало известно 2 июля. Российский союз виноделов счел это решение шантажом.

Позже Moet Hennessy согласилась маркировать поставляемую в Россию продукцию как «игристое вино», согласно новому закону РФ. Изменение законодательства привело к кратковременной приостановке поставок. Пауза требуется для внесения нужных изменений.