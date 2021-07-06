Эксперт: Рынок доллара готовится к обвалу

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Эксперт отметил, что Америка оказывает беспрецедентную помощь компаниям и людям. Ликвидность валюты повышается. Эти средства оказываются на бирже, они не идут реальному сектору экономики.

По мнению экономиста, Дональд Трамп , когда был главой государства, старался, чтобы средства шли бизнесу и промышленности. Но Джо Байден аналогичную макроэкономическую политику не проводит. И в настоящее время на финансовом рынке образовался пузырь. Все это может повлечь кризисную ситуацию и обвал американского ВВП на 30%. Михаил Хазин также добавил, что наступающие события напомнят Великую депрессию.

Также ранее сообщалось, что, по мнению Хазина, Россия может превратиться в экономического гиганта. Но добиться этого можно, только используя грамотный экономический подход, уверен эксперт.

По его словам, сейчас имеют место серьезные изменения в мировой экономике. Америка пребывает под гнетом транснациональных финансовых корпораций, ими используется доллар для повышения своего влияния. В итоге никто не может сейчас обойтись без доллара, даже КНР.