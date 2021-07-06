Эксперт: Рынок доллара готовится к обвалу

Эксперт отметил, что Америка оказывает беспрецедентную помощь компаниям и людям. Ликвидность валюты повышается. Эти средства оказываются на бирже, они не идут реальному сектору экономики.
По мнению экономиста, Дональд Трамп
, когда был главой государства, старался, чтобы средства шли бизнесу и промышленности. Но Джо Байден
аналогичную макроэкономическую политику не проводит. И в настоящее время на финансовом рынке образовался пузырь. Все это может повлечь кризисную ситуацию и обвал американского ВВП на 30%. Михаил Хазин также добавил, что наступающие события напомнят Великую депрессию.
Также ранее сообщалось, что, по мнению Хазина, Россия может превратиться в экономического гиганта. Но добиться этого можно, только используя грамотный экономический подход, уверен эксперт.
По его словам, сейчас имеют место серьезные изменения в мировой экономике. Америка пребывает под гнетом транснациональных финансовых корпораций, ими используется доллар для повышения своего влияния. В итоге никто не может сейчас обойтись без доллара, даже КНР.
Михаил Хазин полагает, что с течением времени эта модель поменяется и мир избавится от доллара. В итоге появятся новые валютные зоны. РФ может стать одним из новых центров, убежден экономист. Хазин при этом не стал озвучивать ничего конкретного, в частности, какие действия следует предпринять, чтобы превратиться в новый финансовый центр.