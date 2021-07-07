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Чем грозит миру дефицит нефти

Прайм
3 часа назад
Мировые цены на нефть могут вырасти до отметки в $100 за баррель и выше в случае, если произойдет серьезное ужесточение существующего дефицита поставок, рассказал агентству "Прайм"эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.
Чем грозит миру дефицит нефти
Фото: © fotolia.com/ ftfoxfoto© fotolia.com/ ftfoxfoto
"Дефицит уже в августе может превысить 1,5 млн баррелей в сутки и в IV квартале ожидается на уровне 2,3 млн баррелей в день, если квоты останутся на текущем уровне", — отметил собеседник издания.
Если ОПЕК+ не сможет договориться и уровень сокращений в IV квартале останется порядка 5,8 млн баррелей в сутки, то укрепление спроса может спровоцировать сильный скачок нефтяных цен.
"Также драйвером для роста к $100 за баррель может стать любой форс-мажор на стороне добычи", — добавил Галактионов.
В качестве примеров он привел очередную блокада ливийского экспорта, атаку на саудовские НПЗ или суровый ураган в Мексиканском заливе.
Экономика,Цена на нефть,
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