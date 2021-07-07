Курс доллара: "непрогнозируемые шоки" могут уронить рубль

Экономист Андрей Лобода допустил, что в августе курс доллара упадет до 70 рублей, если не случится «непрогнозируемых шоков». Об этом пишет «Российская газета».

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Эксперт обратил внимание, что по итогам последней недели бочка нефти Brent впервые с 2018 года подорожала до 76,06 доллара. По его мнению, дефицит предложения нефти продлится до конца лета, в таких условиях сохранится комфортный для России уровень цен в 70-80 долларов.

Лобода добавил, что три года назад при нефти по 76 долларов доллар стоил 62,50-67,50 рубля. В середине октября 2014-го при аналогичной цене на нефть доллар достигал 40,94 рубля. По его мнению, сегодня курс мог бы оказаться на отметке в 45 рублей, но 28 рублей прибавила «политическая премия» из-за санкций ЕС и США.

Однако в августе российская валюта сможет закрепиться в районе 70-72 рублей за доллар, а евро - 85-86 рублей, если не вмешается геополитика, считает экономист.

По его мнению, если страна успешно справится с пандемией и в мире не прибавится новых проблем, к концу года доллар будет стоить 67-68 рублей, евро - 82-84 рубля.

При этом Лобода подчеркнул, что второе полугодие для российской валюты традиционно считается более сложным.