Депутат оценил шансы на возврат к советской экономике

По мнению парламентария, подобное регулирование может повлечь за собой снижение ассортимента в магазинах.
«Как только мы вернемся к этой истории, забудьте о том, что у нас есть несколько сортов колбасы, будет всего два — первого сорта и второго сорта колбаса. Это коснется категорий всех товаров. Поэтому не надо», – заявил он.
Жигарев отметил, что в России больше нет таких ведомств, как Госплан. Они были разрушены временем, поскольку перестали быть нужными, заявил депутат.
Также Жигарев назвал идею регулирования цен популистской. Часть россиян ее поддержит с энтузиазмом, однако последствия данного решени могут будут негативными, отметил он.
Депутат Госдумы Вера Ганзя предложила снижать цены по советской системе. Она считает целесообразным вернуться к советской системе не только в вопросе регулирования цен, но еще и по другим очень важным государственным позициям. По словам депутата, «пример СССР не самый плохой и надо стремиться к регулированию цен, при котором стоимость товаров снижается, а не растет».