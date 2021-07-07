Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Депутат оценил шансы на возврат к советской экономике

Лера Букина
16 минут назад
Вернуться к советской экономике сегодня нельзя. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Жигарев в эфире «Говорит Москва», комментируя возможность регулирования государством цен на продукты.
Депутат оценил шансы на возврат к советской экономике
Фото: ТАССТАСС
По мнению парламентария, подобное регулирование может повлечь за собой снижение ассортимента в магазинах.
«Как только мы вернемся к этой истории, забудьте о том, что у нас есть несколько сортов колбасы, будет всего два — первого сорта и второго сорта колбаса. Это коснется категорий всех товаров. Поэтому не надо», – заявил он.
Жигарев отметил, что в России больше нет таких ведомств, как Госплан. Они были разрушены временем, поскольку перестали быть нужными, заявил депутат.
Также Жигарев назвал идею регулирования цен популистской. Часть россиян ее поддержит с энтузиазмом, однако последствия данного решени могут будут негативными, отметил он.
Депутат Госдумы Вера Ганзя предложила снижать цены по советской системе. Она считает целесообразным вернуться к советской системе не только в вопросе регулирования цен, но еще и по другим очень важным государственным позициям. По словам депутата, «пример СССР не самый плохой и надо стремиться к регулированию цен, при котором стоимость товаров снижается, а не растет».
Экономика,Вера Ганзя,Сергей Жигарев,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители