Депутат оценил шансы на возврат к советской экономике

Вернуться к советской экономике сегодня нельзя. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Жигарев в эфире «Говорит Москва», комментируя возможность регулирования государством цен на продукты.

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По мнению парламентария, подобное регулирование может повлечь за собой снижение ассортимента в магазинах.

«Как только мы вернемся к этой истории, забудьте о том, что у нас есть несколько сортов колбасы, будет всего два — первого сорта и второго сорта колбаса. Это коснется категорий всех товаров. Поэтому не надо», – заявил он.

Жигарев отметил, что в России больше нет таких ведомств, как Госплан. Они были разрушены временем, поскольку перестали быть нужными, заявил депутат.

Также Жигарев назвал идею регулирования цен популистской. Часть россиян ее поддержит с энтузиазмом, однако последствия данного решени могут будут негативными, отметил он.