Запрет транзита через Белоруссию: цены взлетят

Введение реальных ограничений на транзит товаров из Германии через территорию Белоруссии может повлечь за собой нарушение экспортно-импортных цепочек. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пишет Expert.ru.

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Под удар попадут как товарные потоки из Западной, так и из Восточной Европы в Россию, заявил главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман . Через Белоруссию в нашу страну ввозят более 8 млн тонн грузов в год, свидетельствуют данные ФТС РФ.

Как заявил преподаватель Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий, для перенастройки логистических цепочек потребуется время, что спровоцирует временные перебои в поставках для промышленности, АПК и товаров массового потребления. Неизбежное увеличение транспортных издержек повлечет за собой увеличение себестоимости поставляемой в нашу страну продукции европейских производителей. Это, в свою очередь, повысит импортную составляющую инфляционных процессов в нашей стране.

Гожий считает, что рост цен может коснуться товаров широкого потребления, которые ввозятся из ряда стран Европы, а также продукции отечественных производителей, зависимых от зарубежных поставок. Если удастся оперативно переориентироваться, подорожание импорта может составить 3-5%, считает он. Однако Гожий допустил еще большее подорожание при худшем развитии событий.

Во вторник, 6 июля 2021 года, президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания попротиводействию санкционным мерам в отношении республики сообщил о возможном ограничении транзита транспорта в случае новых этапов санкций со стороны Запада.