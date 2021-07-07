Население либо промышленность: Украине предрекли трудный выбор без газа из России

Почти одновременно на рынке газа было сделано два интересных заявления, пишет РИА Новости.

Первое. Сербия и Венгрия соединили свои участки газопровода "Балканский поток", по которому вторая страна сможет получать газ из "Турецкого потока" кратчайшим путем и дешевле, чем через территорию Румынии, как он частично поставлялся ранее.

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Второе. Российский экспортер газа "Газпром" не стал бронировать на годовом аукционе дополнительные мощности на следующий газовый год (с 1 октября 2021-го по 1 октября 2022-го) транзита через территорию Украины. Отмечается, что через Польшу на год российский поставщик не стал бронировать мощности в принципе.

"Две эти новости стали очередными тревожными звоночками для Украины, прозвучавшими за три с небольшим месяца до начала отопительного сезона", — пишет автор статьи.

Особенно в свете:

рекордных цен на европейских газовых хабах, где газ торгуется по $450 за тысячу кубометров;

проблем с закачкой газа в подземные хранилища — не только в странах Европы, но и в самой Украине.

Эти факторы ведут к тому, что беспроблемное прохождение Украиной отопительного сезона окажется под большим вопросом и в серьезной зависимости от погоды.

"В случае повторения холодной зимы, возможно, придется отключать либо население и "Теплокоммунэнерго", либо промышленность. Но даже если зима будет мягкой, что позволит избежать массовых отключений, то в следующий теплый период Украина впервые войдет с нулевыми запасами газа и непонятными перспективами хоть какого-то накопления запасов к зиме 2022-2023 годов", — отмечает агентство.

По данным АО "Укртрансгаз" на начало июля, в подземных хранилищах Украины находятся 16,4 миллиарда кубов газа. Формально это немало после холодной зимы с рекордным за много лет отбором газа из ПХГ. Хранилища заполнены почти на 53%. Это превышает среднеевропейский показатель, который все еще ниже 49%.

Причина того, что запасы нынче находятся на относительно приемлемом уровне, в том, что в 2019 году "Нафтогаз" активно запасался "голубым топливом" из-за отсутствия транзитного договора с "Газпромом" и непонятных перспектив прохождения зимы 2019-2020 годов. В результате страна накопила 21,8 миллиарда кубометров, транзитное соглашение на пять лет было подписано и газовой войны не случилось.

"В прошлом году ввиду наличия на рынке дешевого газа объемы запасов в украинских ПХГ достигли рекордного значения за очень много лет: на пике они составили 28,44 миллиарда кубометров. Из отопительного сезона ПХГ вышли в конце апреля с запасами менее 15,3 миллиарда кубометров. Собственно, с тех пор удалось закачать в них лишь 1,1 миллиарда кубометров", — отмечает автор.

Какой будет предстоящая зима, сказать сложно. Но можно отметить отличия нынешнего положения от ситуации пятилетней давности.

Первое. Пять лет назад практически весь накопленный в ПХГ газ принадлежал "Нафтогазу" и там точно не было газа, принадлежащего нерезидентам.

Сейчас из объема в 16,4 миллиарда кубометров газа в ПХГ почти 4,1 миллиарда кубометров принадлежат нерезидентам.

"Укртрансгазу" в 2020 году впервые удалось сдать свои мощности по хранению газа иностранцам. Это расценивалось Киевом как феноменальный успех. Но на самом деле это связано с максимальным заполнением европейских хранилищ: к этому привела дешевизна газа в минувшем году.

"Хранится сейчас этот газ иностранными трейдерами в ПХГ в режиме "таможенный склад" — то есть он не растаможен, де-юре его нет на таможенной территории Украины", — пишет агентство.

Еще порядка 0,6 миллиарда газа принадлежит местным частным трейдерам.

Итого, запасы самого "Нафтогаза" составляют порядка 11,7 миллиарда кубометров. Это значительно меньше, чем даже в 2016 году.

Другой фактор: из-за смены алгоритма отображения ключевых показателей работы ПХГ осенью 2020 года теперь в информации о запасах газа, которая обнародуется "Укртрансгазом", числятся и некие 4,7 миллиарда кубометров "активного газа долгосрочного хранения, который не планируется использовать до конца 2022 года".

"Что это такое и с чем его едят, не совсем понятно, но планы по неиспользованию этого газа до конца 2022-го выглядят настораживающе", — отмечает автор.

Второй важный фактор. В 2016 и 2017 годах через территорию Украины производился весьма приличный объем транзита, 82,2 и 93 миллиарда кубометров соответственно. В 2021-м транзит составит всего 40-45 миллиардов кубометров, а в 2022 году, скорее всего, еще меньше.

Стоит отметить, что пять лет назад транзит шел и на юг, и на запад. Сейчас — на юг его почти нет, за исключением мизерных поставок в Приднестровье. "А это очень важно в условиях "виртуального реверса" газа, которым занимается Украина, — когда она его по документам покупает у Венгрии, Словакии или даже Швейцарии и Мальты, но фактически отбирает из транзитной трубы", — отмечает автор.

Что Киев в газовом вопросе имеет в итоге?

"Накопленные к отопительному сезону запасы газа в ПХГ будут существенно меньше, чем в последние годы, без учета газа, находящегося в собственности нерезидентов — скорее всего, рекордно низкими. При этом нерезиденты своим газом могут распоряжаться по собственному усмотрению, что продемонстрировали в июне: когда цены на газ в Европе подскочили до рекордных значений, иностранные трейдеры вывели из украинских ПХГ 400 миллионов кубометров газа. Украина, конечно, может попытаться заняться несанкционированным его отбором, но наверняка получит по рукам в европейских судах. Не говоря уж о том, что в будущем либо лишится "арендаторов" ПХГ, либо самих ПХГ", — отмечает агентство.

Если зима будет мягкой и транзита со стороны "Газпрома" в рамках оговоренных 109 миллионов кубометров газа ежедневно будет стабильным, то Украина сможет проскочить отопительный сезон без проблем.

"Но вот если зима снова окажется суровой или если "Газпром", строго руководствуясь контрактной нормой "качай или плати", будет платить за транзит 109 миллионов кубометров, а саму прокачку резко сократит, то уже нынешней зимой Украина может столкнуться с необходимостью отключением газа промышленности или населению/"Теплокоммунэнерго", — отмечается в статье РИА Новости.

Газотранспортную систему Украины надо адаптировать для транспортировки биогаза метана, сообщил на конференции 6 июля генеральный директор компании-оператора ГТС Сергей Макогон.

Заявление чиновника публикует государственное информагентство «Укринформ».

По его словам, в Киеве понимают, что в ближайшее время надо найти новые варианты использования газотранспортной системы Украины.

«Прежде всего, рассматриваем ее использование для транспортировки других типов газа — биометана Например, в Германии сейчас есть более 15 тысяч станций биометана, этот газ сможет замещать природный в будущем. Украина имеет потенциал для выработки 7 млрд кубов биогаза», — сказал Макогон.

Еще один вариант — использовать ГТС Украины для транспортировки водорода, но это более сложный технологический процесс.

«Чтобы начать транспортировать водород, нам надо менять нашу ГТС. В данных условиях это — как перестроить самолет в полете», — заявил глава компании-оператора.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Макогон заявил, что ГТС Украины — это очень сложная, мощная и уникальная инфраструктура, обслуживать которую стоит примерно 1 млрд долларов в год, поэтому без наличия долгосрочного транзитного контракта поддержка такой инфраструктуры становится экономически нецелесообразной. По словам экспертов, в настоящий момент у ГТС Украины в работе осталось менее 20% проектной мощности. Нынешний транзитный контракт Украины с Россией действует до 2024 года, согласно ему транзит газа должен составлять не меньше 40 млрд кубометров топлива каждый год.

Отказ "Газпрома" от использования ГТС Украины приведет к ее ликвидации руками самого Киева. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко

Газотранспортная система Украины окупает себя только при транзите более 30 млрд кубометров ресурса в год – по словам Ищенко, это общее заключение украинских, российских и западных экспертов. До 2024 года труба будет окупать себя благодаря контракту с "Газпромом", который обязуется прокачивать не менее 40 млрд кубометров газа в год. Дальнейшее будущее ГТС будет определено следующим контрактом, условия которого пока не обсуждаются.

Ищенко считает, что "Газпром" заинтересован в сохранении украинской трубы как резерва на случай проблем на белорусском и других обходных направлениях. При этом российская компания нацелена на установление контроля над ГТС Украины, считает Ищенко. Из-за этого новый контракт может быть краткосрочным и достаточно жестким: это даст "Газпрому" мощный рычаг воздействия на Киев в вопросах покупки трубы.

"А если "Газпром" решит махнуть на нее рукой, мы увидим договор на 10-20 млрд кубов, который Украина может вообще отказаться подписывать", - сказал Ищенко.

Транзит менее 30 млрд кубометров газа в год сделает ГТС убыточной для Украины, и она может попытаться самостоятельно ликвидировать трубу, убежден политолог. Обязательства перед Европой, в том числе в рамках энергетической хартии ЕС , будут перечеркнуты украинским принципом "сгорел сарай – гори и хата", доминирующим в стране после Майдана.

"Вопрос в том, сколько транзита оставит Украине "Газпром". Если 30 и больше миллиардов, то Украина будет заинтересована в сохранении ГТС и станет ждать лучших времен. Если 15 миллиардов, то Украина будет заинтересована в том, чтобы на ГТС произошла какая-то ужасная авария и она перестала работать вообще", - заявил Ищенко на YouTube-канале "Украина.ру".