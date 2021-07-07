В центре Москвы начали активно закрываться магазины одежды. За последние полгода доля пустующих помещений выросла с 13,3 до 17,2 процента. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование JLL.

Таким образом, данные по профилю арендаторов стали рекордными с 2016 года. Уточняется, что на Большой Дмитровке, Большой Никитской, Покровке, Маросейке, Пятницкой и Мясницкой, где традиционно располагаются рестораны и кафе, вакантность снизилась с 15 до 12,4 процента. На Арбате, Тверской и Садовом кольце, где обычно находятся магазины смешанного типа, доля пустующих помещений поднялась с 16,2 до 16,4 процента. При этом в выводах исследования говорится, что в среднем вакантность в Москве за полгода осталась на уровне 15 процентов.

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По словам главы отдела исследований JLL Владислава Фадеева, в центре Москвы «сегмент общепита традиционно наиболее активен с точки зрения ротации и занимает больше всего помещений». В связи с этим после пандемии COVID-19 его восстановление проявилось активнее предприятий и магазинов по другому профилю.

При этом также отмечается, что fashion-ретейлы начали испытывать сложности еще до введенных ограничений, однако пандемия только усугубила их положение. Фадеев предположил, что магазины одежды продолжат переход в e-commerce, то есть будут все больше осваивать интернет-пространство. Газета также пишет, что они все чаще стали открываться в торговых центрах.

В заключение собеседники издания заявили, что динамика закрытий предприятий зависит от продолжительности ограничений из-за COVID-19 и оказанных мер поддержки.

Крупнейшие мировые производители модной одежды раскрыли свои многомиллионные убытки, которые они потерпели в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Данные приводит WWD.

По подсчетам специалистов, к маю чистые убытки американского бренда Abercrombie & Fitch достигли 244,2 миллиона долларов (18 миллиардов рублей). Прибыль компании в последней четверти года составила 485,4 миллиона долларов (36 миллиардов рублей), что на 34 процента меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

Интернет-продажи британского модного дом Burberry сократились на 48,4 процента ко второй четверти года, по сравнению с предыдущим периодом. Его выручка составила 257 миллионов фунтов стерлингов (25,5 миллиарда рублей). Кроме того, люксовая марка была вынуждена сократить штат на пять процентов: в основном это коснулось офисных сотрудников в Великобритании.

Американская фирма Guess также зафиксировала уменьшение выручки за трехмесячный период, закончившийся 2 мая: она упала до 260 миллионов долларов (19,5 миллиарда рублей) по сравнению с 536 миллионами долларов (40 миллиардов рублей) за тот же период прошлого года.

Шведская масс-маркетовая марка H&M сообщила о 57-процентном падении продаж с 1 марта по 6 мая. В связи с этим было принято решение закрыть 170 магазинов по всей Европе. За три весенних месяца американский производитель спортивной одежды Nike, в свою очередь, потерял 790 миллионов долларов (почти 60 миллиардов рублей).

Выручка французского конгломерата Kering, в состав которого входят роскошные бренды Gucci, Saint Laurent и Bottega Veneta, в первой четверти года упала до 3,2 миллиарда евро (284 миллиарда рублей), что на 16,4 процента меньше по сопоставимому периоду предыдущего года.

За первую половину 2020 года крупные потери были подсчитаны и в конгломерате LVMH: его чистая прибыль сократилась на 84 процента по сравнению с концом 2019 года.

В июне британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм взяла кредит на сумму 6,4 миллиона фунтов стерлингов (7,9 миллиона долларов) ради спасения своего бизнеса. За последние четыре года бренд одежды Бекхэм понес убытки в 52 миллиона долларов. В 2020 году он приблизился к банкротству на фоне пандемии коронавируса.

Новая волна пандемии коронавируса, даже если такая и произойдёт, не сможет спровоцировать нехватку продуктов питания в магазинах. Об этом 3 мая заявил руководитель городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире YouTube-канала радиостанции «Эхо Москвы».

По словам чиновника, городские власти следят за доступностью продуктов питания. Причем мониторинг ведется не только в разрезе запасов еды, но и цен на нее.

«На сегодняшний день каких-либо опасений в нехватке тех или иных товаров у нас нет и не ожидается», — заверил Немерюк.

Гастроном «Елисеевский» на Тверской улице в Москве возобновит свою работу. Об этом 3 мая заявил руководитель городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк во время выступления в передаче на YouTube-канале радиостанции «Эхо Москвы».

«Относительно «Елисеевского» — «Елисеевский» будет работать», — заверил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, известный московский гастроном со 120-летней историей прекратил свою работу 11 апреля 2021 года. На данный момент находящиеся в собственности города помещения торгового объекта являются предметом судебного спора со стороны арендатора.

Минпромторг России не обсуждает введение в московских магазинах QR-кодов по аналогии с общепитом, заявил замглавы министерства Виктор Евтухов в интервью газете "Известия".

"Нет, не обсуждает, — сказал он в ответ на соответствующий вопрос. — Одно дело — ограничение в ресторанах, совершенно другое — в торговле. Справиться с потоком людей, у которых надо отсканировать код, — достаточно сложное занятие, это может вызвать раздражение у людей".

На вопрос о возможности введения QR-кодов в непродуктовой торговле Евтухов сказал: "У меня есть большая надежда, что с учетом темпов вакцинации и выработки коллективного иммунитета такое решение принимать не придется".

С 28 июня в рестораны и кафе Москвы можно пройти только по QR-коду, который подтверждает, что человек либо недавно переболел, либо вакцинировался, либо сдал ПЦР-тест и здоров. Получить QR-код можно несколькими путями: в электронной медицинской карте в мобильном приложении ЕМИАС.Инфо или на портале mos.ru, на сайте mos.ru/qr; едином портале государственных и муниципальных услуг или в специализированном приложении "Госуслуги. Стоп коронавирус"; регистратуре или инфомате городской поликлиники.

Евтухов также сообщил, что во вторник на совещании с московскими властями, торговлей и общепитом обсуждались проблемы, возникающие у бизнеса в связи с вакцинацией сотрудников.

"Дело в том, что многие крупные ритейлеры имеют договоры с частными медицинскими организациями, их бригады приезжают и вакцинируют работников на местах. Временно в эти организации не поставляли вакцину. Но сейчас этот вопрос оперативно решен. Вакцина будет поставляться. Плюс к этому для торговли и общепита власти выделят отдельные временные слоты в государственных поликлиниках, чтобы работники смогли приехать и сделать прививки без очереди", — рассказал он.