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В России задумали построить новую железную дорогу в сторону Тихого океана

Lenta.ruиещё 3
47 минут назад
РЖД и коллеги задумались о возможности построить новую ветку железной дороги в сторону Тихого океана. Об этом сообщил гендиректор компании Олег Белозеров, передает РИА Новости.
РЖД построит новую железную дорогу в сторону Тихого океана
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его словам, соответствующее предложение поступило от коллег РЖД, которые вывозят уголь, с условием, что им дадут возможность вывозить сырье.
«То есть это будет даже не БАМ и не Транссиб, а еще одна новая ветка выше. Такая третья параллельная в сторону Тихого океана», — рассказал Белозеров.
В апреле президент России Владимир Путин сообщил о необходимости запуска строящейся железнодорожной магистрали «Северный широтный ход» в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). По его словам, маршрут способен дать импульс для освоения богатств Арктики.
Экономика,Владимир Путин,РЖД,
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