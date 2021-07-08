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Росстат отчитался о замедлении роста цен на морковь

Алиса Селезнёва
2 часа назад
По данным Федеральной службы государственной статистики, в России с 29 июня по 5 июля замедлился рост цен на морковь и подешевел картофель. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Росстата.
Росстат отчитался о замедлении роста цен на морковь
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 1,4%, в том числе на огурцы — на 6,3%, помидоры — на 5,1%, картофель — на 3,2%, лук репчатый — на 1,3%. В то же время цены на морковь выросли на 5,4%, капусту белокочанную — на 3,6%, яблоки — на 0,1%», - пояснили в статистическом ведомстве.
При этом за предыдущий период, с 22 по 28 июня, картофель вырос в цене на 3,39%, а морковь — на 7,67%.
Также в Росстате отметили, что с 29 июня по 5 июля выросли цены на баранину, обеды в столовых, кафе, закусочных, маргарин, молоко, сыры сычужные, макаронные изделия и пшеничную муку. Подорожали также мороженая рыба, печенье, рис, гречка, соль, вермишель и хлеб.
А вот цены на масло и сахар выросли незначительно, в среднем на 0,1%. А куриные яйца в среднем по стране подешевели на 1,1%.
Ранее глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин предрек, что в случае провала прививочной кампании против коронавируса, цены в магазинах могут резко подняться. Он пояснил, что если коронавирусом будет болеть большое число сотрудников, занятых в производстве, транспортировке и переработке продукции сельского хозяйства, то нарушатся цепочки поставок и начнется настоящий дефицит продовольствия на рынке.
Экономика,Сергей Юшин,Росстат,
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