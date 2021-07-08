Росстат отчитался о замедлении роста цен на морковь

При этом за предыдущий период, с 22 по 28 июня, картофель вырос в цене на 3,39%, а морковь — на 7,67%.
Также в Росстате отметили, что с 29 июня по 5 июля выросли цены на баранину, обеды в столовых, кафе, закусочных, маргарин, молоко, сыры сычужные, макаронные изделия и пшеничную муку. Подорожали также мороженая рыба, печенье, рис, гречка, соль, вермишель и хлеб.
А вот цены на масло и сахар выросли незначительно, в среднем на 0,1%. А куриные яйца в среднем по стране подешевели на 1,1%.
Ранее глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин
предрек, что в случае провала прививочной кампании против коронавируса, цены в магазинах могут резко подняться. Он пояснил, что если коронавирусом будет болеть большое число сотрудников, занятых в производстве, транспортировке и переработке продукции сельского хозяйства, то нарушатся цепочки поставок и начнется настоящий дефицит продовольствия на рынке.