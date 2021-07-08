Инфляция в России обновила пятилетний рекорд

Что будет с ценами дальше? Многое будет зависеть от политики государства и от погоды. Например, зерно, на которое введены экспортные пошлины, дорожать не будет, а вот овощи из-за сухой погоды могут не уродиться и вырасти в цене, предполагает председатель подмосковного кооператива «Агрофирма «Элитный картофель» Владимир Акатьев.