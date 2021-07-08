Инфляция в России обновила пятилетний рекорд

Владимир Акатьев председатель кооператива «Агрофирма «Элитный картофель»: «На зерно введены пошлины и квоты. Зерно в этом году мы, производители, будем продавать дешевле, чем было в прошлом году, на 30%, примерно так я ориентирую себя. По картофелю-овощам — это вопрос такой непонятный. Сейчас складывается по средней полосе России до Урала не очень хорошее состояние картофеля и овощей, которые без орошения. Поэтому я полагаю, что на картофель и овощи цены будут расти, потому что урожай будет меньше ожидаемого».
Максим Петроневич старший экономист банка «Открытие»: «Мы видим, что внешние цены на продовольствие начиная с мая потихонечку корректируются вниз. В мае был достигнут их пик. То же самое мы можем сказать в отношении валютного рынка. Мы видели, что на всплеске геополитических рисков рубль достиг своего пика в апреле. С тех пор он постепенно укрепляется. Мы надеемся, что постепенно в отсутствие геополитических шоков все это должно привести к постепенному замедлению как текущих инфляций, так и годовых».