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Годовая инфляция в июне обновила рекорд за пять лет

BFM.RU
1 час назад
Рост потребительских цен в первом месяца лета достиг 6,5%, сообщил Росстат. С чем это связано и что будет с инфляцией дальше?
Инфляция в России обновила пятилетний рекорд
Фото: ТАССТАСС
Сентябрь 2016 года: страна только отошла от очередного экономического кризиса, вызванного санкциями, падением цен на нефть и обвалом рубля; годовая инфляция — 6,4%. Июнь 2021-го: рост потребительских цен в годовом выражении — 6,5%. Главный вклад внесли подорожавшие овощи. Например, свекла по сравнению с маем выросла в цене почти на 60%. А морковь, на вопрос о которой на недавней прямой линии отвечал президент, в июне стала дороже на 37%. Правда, постепенно дешевеют поспевающие помидоры и огурцы.
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Что будет с ценами дальше? Многое будет зависеть от политики государства и от погоды. Например, зерно, на которое введены экспортные пошлины, дорожать не будет, а вот овощи из-за сухой погоды могут не уродиться и вырасти в цене, предполагает председатель подмосковного кооператива «Агрофирма «Элитный картофель» Владимир Акатьев.
Владимир Акатьев председатель кооператива «Агрофирма «Элитный картофель»: «На зерно введены пошлины и квоты. Зерно в этом году мы, производители, будем продавать дешевле, чем было в прошлом году, на 30%, примерно так я ориентирую себя. По картофелю-овощам — это вопрос такой непонятный. Сейчас складывается по средней полосе России до Урала не очень хорошее состояние картофеля и овощей, которые без орошения. Поэтому я полагаю, что на картофель и овощи цены будут расти, потому что урожай будет меньше ожидаемого».
Власти на разгон инфляции смотрят по-разному. Например, министр экономики Максим Решетников недавно говорил, что она постепенно выдыхается. В июле еще будет негатив, а в августе уже возможна дефляция, то есть снижение цен. У нас это обычно происходит каждый год, когда с новым урожаем дешевеют овощи, но, например, в 2020-м плодоовощного минуса не было. На июньском форуме в Петербурге свое видение причин роста цен высказала Эльвира Набиуллина.
Глава ЦБ говорила о повышенных инфляционных ожиданиях населения. Россияне стремятся побыстрее сделать запланированные покупки, пока опять не подорожало. Но из-за этого цены как раз и растут, и так раскручивается инфляционная спираль, резюмировала Набиуллина.
Но можно предположить, что к концу года инфляция замедлится. И одна из причин в том, что нам пока не грозят новые санкции США, а они в том числе влияют на стоимость рубля, а значит, и на потребительские цены. А кроме того, мировые цены на продовольствие, которые сильно выросли из-за пандемии и повлияли на инфляцию на всей планете, пошли вниз, отмечает старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич.
Максим Петроневич старший экономист банка «Открытие»: «Мы видим, что внешние цены на продовольствие начиная с мая потихонечку корректируются вниз. В мае был достигнут их пик. То же самое мы можем сказать в отношении валютного рынка. Мы видели, что на всплеске геополитических рисков рубль достиг своего пика в апреле. С тех пор он постепенно укрепляется. Мы надеемся, что постепенно в отсутствие геополитических шоков все это должно привести к постепенному замедлению как текущих инфляций, так и годовых».
Но, с другой стороны, есть прогноз экономистов Альфа-банка. Они пишут, что перед сентябрьскими выборами власти, вероятно, будут повышать социальные расходы. Значит, у кого-то станет больше денег, и люди пойдут в магазины, что подстегнет рост цен.
Вероятно, экономисты в том числе имели в виду выплаты на дошкольников и первоклассников. А, кроме того, магазины, по мнению экономистов банка, перед теми же выборами будут все-таки стараться сдержать рост цен, а после голосования будут ускоренно повышать.
И, наконец, есть еще один фактор — это рост стоимости стройматериалов. В частности, подорожала древесина. Например, доски — почти на 16%. И здесь одна из главных причин — это бум деревянного строительства в США. Так что каждый американский мужчина, который решил, что он теперь обязан в своей жизни построить дом, косвенно влияет на цены в России.
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