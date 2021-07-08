Налоговая настройка: в России могут повысить страховые взносы для высоких зарплат

Минфин предлагает изменить систему начисления страховых взносов, сообщили Forbes и «Известия». Сейчас работодатели платят 22% с зарплат до 1,465 млн руб. в год (около 122 тыс. руб. в месяц). Если доходы выше, то тариф снижается до 10%. Министерство предлагает повысить этот порог. Это может принести бюджету к 2024 году 45 млрд руб.

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Минфин предложил изменить систему начисления страховых взносов, сообщил Forbes. По данным издания, свои идеи он представил бюджетной комиссии 1 июля в рамках донастройки налоговой системы. О том, что в правительстве обсуждается такое предложение, сообщила и газета "Известия".

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Сейчас работодатели перечисляют в Пенсионный фонд России (ПФР) 22% с зарплаты сотрудника до тех пор, пока она не превысит 1,465 млн руб. в год (это около 122 тыс. руб. в месяц). Если доходы превышают этот порог, то ставка снижается до 10%. Минфин предлагает поднять эту планку.

Это означает, что работодателям придется платить по более высокому тарифу за сотрудников с высокими зарплатами. До какого уровня могут повысить планку, неизвестно.

По оценке Минфина, повышение планки по страховым взносам может принести бюджету 16 млрд руб. в 2022 году, а к 2024 году — 45 млрд рублей.

Один из источников "Известий" отметил, что этот вопрос еще не решен. По его мнению, "поставив на бюджете ПФР небольшую заплатку сейчас, в будущем можно получить дыру за счет повышения пенсионных обязательств государства".

Также для физических лиц могут повысить налоговую ставку на имущество, совокупная стоимость которого превышает 500 млн руб., до 0,3%.

Сейчас по общему правилу владельцы домов, квартир, гаражей, хозяйственных строений платят по ставке 0,1%. Если кадастровая стоимость отдельного объекта превышает 300 млн руб., то тариф повышается до 2%. Для нежилых помещений используется ставка 0,5% (например, складов). В Минфине полагают, что это может приносить бюджету 50 млрд руб. ежегодно.

Среди других мер (всего их девять) – увеличение акциза на алкоголь на 10% с 2022 года (в 2021 году ставки уже повышали: акциз на пиво крепче 8,6% вырос на 4,9% до 43 руб. за литр, на вино, фруктовые и ликерные вина — на 3,2% до 32 руб. за литр), а также введение акцизов на сахаросодержащие напитки.

За счет акцизов бюджет может получить около 100 млрд руб. в следующие три года. Также предлагается снизить порог беспошлинной торговли с 200 до 100, за счет чего можно будет собрать 20 млрд руб. ежегодно, полагают в Минфине.

Ранее газета "Ведомости" сообщала, что в рамках донастройки налоговой системы правительство планирует дополнительно собрать 400 млрд руб. ежегодно в 2022-2024 годах.

По данным издания, одна из обсуждаемых мер — это повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургической отрасли. За счет этого бюджет сможет получить более 100 млрд руб. Увеличение налогов может коснуться тех видов сырья, которые в 2020 году не попали под повышение НДПИ: например, драгоценных металлов. Также издание писало, что в России могут скорректировать и расширить режим налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяной отрасли. Это принесет бюджету около 90 млрд руб.

Еще около 100 млрд руб. можно будет получить за счет изменения системы уплаты акцизов. Остальные средства — примерно 100 млрд руб. — может принести донастройка налогообложения состоятельных физлиц и другие меры.

Представитель Минфина тогда заявил, что говорить о конкретных бюджетных параметрах на ближайшие три года "сейчас преждевременно".