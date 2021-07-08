В России подскочат цены на вино

Оптовая стоимость российских вин в 2021 и 2022 году может возрасти на 20%. Об этом сообщила аналитик группы корпоративных рейтингов НКР Лия Баймухаметова в исследовании «Российское виноделие» рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».

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«В 2021—2022 годах цены на российские вина могут вырасти в среднем на 15—20%. Речь идет об оптовых ценах», — пишет РБК, ссылаясь на исследование.

Розничная стоимость вырастет примерно на 10%. Подорожание наступит примерно к 2022 году.