В России подскочат цены на вино

Оптовая стоимость российских вин в 2021 и 2022 году может возрасти на 20%. Об этом сообщила аналитик группы корпоративных рейтингов НКР Лия Баймухаметова в исследовании «Российское виноделие» рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».«В 2021—2022 годах цены на российские вина могут вырасти в среднем на 15—20%. Речь идет об оптовых ценах», — пишет РБК, ссылаясь на исследование. Розничная стоимость вырастет примерно на 10%. Подорожание наступит примерно к 2022 году.Союз домов шампанского Франции не исключил приостановку поставок в РоссиюС начала 2021 года цены на продовольствие подскочили почти на 8%, пишет «Утро.ру». В первый летний месяц текущего года было продемонстрировано ускорение инфляции до 6,5%.