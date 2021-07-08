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Курс доллара: рубль возьмет реванш в 2022 году

Елена Прошина
23 минуты назад
Специалист «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер считает, что российская валюта вошла в период ослабления, но к 2022 году курс доллара рухнет до 70 рублей. Об этом пишет «Российская газета».
Курс доллара: рубль возьмет реванш в 2022 году
Фото: ТАССТАСС
Максимумом рубля в 2021 году стал уровень в 72 за доллар, при этом российскую валюту постоянно сопровождала волатильность.
Эксперт отметил, что позитив от санкционной разрядки истощился и наступило время коррекции. По мнению Зельцера, на вероятность снижения рубля в ближайшее время указывают сразу несколько маркеров.
В первую очередь, увеличилась вероятность охлаждения рынка нефти. Нефтяные цены могут упасть из-за возвращения иранской нефти на рынок (если ядерная сделка возобновится), наращивания нефтедобычи странами ОПЕК+, роста заболеваемости ковидом.
Еще один фактор - сокращение интереса инвесторов к риску, в том числе из-за сворачивания программ поддержки экономики Федеральной резервной системы США.
Зельцер считает, что скоро доллар будет стоить 74,5 рубля, а евро - 89 рублей. Однако по долгосрочному прогнозу к концу года доллар упадет до 70 рублей.
Вечером 7 июля на торгах Московской биржи курс доллара достиг 74,76 рубля (плюс 33,75 копейки), евро подорожал на 22 копейки и стоил 88,25 рубля.
Проверить курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
Экономика,Московская биржа,ФРС,"Российская газета",
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