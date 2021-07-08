Курс доллара: рубль возьмет реванш в 2022 году

Специалист «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер считает, что российская валюта вошла в период ослабления, но к 2022 году курс доллара рухнет до 70 рублей. Об этом пишет «Российская газета».

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Максимумом рубля в 2021 году стал уровень в 72 за доллар, при этом российскую валюту постоянно сопровождала волатильность.

Эксперт отметил, что позитив от санкционной разрядки истощился и наступило время коррекции. По мнению Зельцера, на вероятность снижения рубля в ближайшее время указывают сразу несколько маркеров.

В первую очередь, увеличилась вероятность охлаждения рынка нефти. Нефтяные цены могут упасть из-за возвращения иранской нефти на рынок (если ядерная сделка возобновится), наращивания нефтедобычи странами ОПЕК+, роста заболеваемости ковидом.

Еще один фактор - сокращение интереса инвесторов к риску, в том числе из-за сворачивания программ поддержки экономики Федеральной резервной системы США

Зельцер считает, что скоро доллар будет стоить 74,5 рубля, а евро - 89 рублей. Однако по долгосрочному прогнозу к концу года доллар упадет до 70 рублей.