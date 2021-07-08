Россиянам станет сложнее купить пиво

Хамзаев напомнил, что сейчас пиво — самый продаваемый в стране алкогольный напиток, а система лицензирования отсутствует как таковая.
При этом, считает Хамзаев, введение лицензирования никак не скажется на конечной цене, но перспективой подорожания будут запугивать производители. Сам напиток, добавил он, станет качественнее. Сейчас по российским законам лицензии нужны только на продажу крепкого алкоголя, на пиво, медовуху и сидр подобная практика не распространяется.
В начале 2021 года Союз российских пивоваров (СРП) захотел установить минимальную розничную цену пива. В организации предупреждали, что на отечественном рынке пива установилась нездоровая ситуация. Крупные производители активно демпингуют — снижают цены в борьбе за долю рынка и рост продаж. При этом мелким и средним компаниям такая политика зачастую оказывается недоступна, поскольку может привести к убыточности.