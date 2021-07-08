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Посол ЕС: «Закон о шампанском» ударит по российским потребителям

Лера Букина
38 минут назад
Евросоюз очень обеспокоен недавними поправками в российском законодательстве о виноделии и виноградарстве, который повлечет за собой дефицит европейских продуктов в российских магазинах и нанесет удар по российским потребителям, заявил посол Евросоюза в России Маркус Эдерер в ходе брифинга. Об этом сообщает «Прайм».
Посол ЕС: «Закон о шампанском» ударит по российским потребителям
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
«Я как посол Евросоюза в РФ считаю, что это произошло в контексте недобросовестного эмбарго против Евросоюза», — сообщил он.
По его словам, российские ограничительные меры способствуют образованию дефицита европейских продуктов в российских магазинах, они обходятся российским потребителям в сумму «не менее 445 миллиардов рублей в год».
Эдерер назвал поправки «очередным выстрелом в ногу российского потребителя».
Он также отметил, что российские импортеры перестали ввозить товары, которые защищены географическими обозначениями из-за того, что они не соответствуют новому закону и не могут реализовываться в России по нынешним декларациям соответствия. Это может привести к дефициту в российских магазинах, предупредил посол.
Эдерер отметил, что это сделали «без консультаций с российскими импортерами, не говоря о европейских производителях». По его словам, Евросоюз намерен продолжать работать по этой мере вместе с европейскими производителями не только шампанского, но и других продуктов, поскольку многие продукты попали под новые условия.
Напомним, что в Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. N 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции» были внесены поправки. Он уточняет определения и вносит дополнительные требования для винодельческой продукции. Законом исключается понятие «шампанское», но разрешается использование его исключительно в отношении «российского шампанского», произведенного на территории РФ.
Экономика,Маркус Эдерер,ЕС,
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