ЦБ назвал фаворитов для появления на банкнотах 1 тыс. и 5 тыс. рублей

Михаил Алексеев. Фаворитом для изображения на обновленной банкноте номиналом 1 тыс. рублей многие эксперты называют Нижегородский кремль, а для банкноты в 5 тыс. рублей – памятник войнам Уральского добровольческого танкового корпуса и дом Севастьянова, рассказал зампред ЦБ России

Фото: Деловая газета "Взгляд" Деловая газета "Взгляд"

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«Скажем, если мы будем говорить о Нижнем Новгороде как столице Приволжского федерального округа, то здесь выбор, кстати и экспертного сообщества, и многих других людей достаточно очевиден – с большим отрывом лидирует Нижегородский кремль в разных своих видах, ипостасях. Кремль как объект, достойный для размещения на банкнотах, мало у кого вызывает сомнения», – приводит его слова РИА «Новости»

Отмечается, что если появится кремль, он будет объектом первого плана. «Что касается других объектов, может быть, будет возможность и их разместить, может быть, еще один или два – до трех максимум. Это будут объекты второго плана», – отметил Алексеев.

По его словам, многие считают, что если банкнота номиналом 1 тыс. рублей будет посвящена Приволжскому федеральному округу, то было бы логично, чтобы в том или ином виде на ней присутствовало изображение Волги. Что касается 5 тыс. рублей, где на обороте должен быть один из объектов Уральского федерального округа, то популярностью пользуются виды Уральского горного хребта.

«С объектами, которые характеризуют город Екатеринбург как столицу Уральского федерального округа, честно говоря, несколько сложнее, потому что таких однозначных позиций здесь нет. Но среди тех объектов, имена которых сегодня ярко и громко звучали, я могу назвать памятник войнам Уральского добровольческого танкового корпуса – несколько экспертов из Екатеринбурга очень серьёзно отстаивали необходимость размещения этого памятника на банкноте», – отметил Алексеев.

Отмечается, что популярностью экспертов пользовались и другие объекты – дом Севастьянова, ряд зданий в стиле конструктивизма.

«Это ничего не значит, это не значит, что они там автоматически появятся и попадут. Мы будем всесторонне изучать соответствующую проблематику, и я надеюсь, совет директоров Банка России в конце концов выйдет на обоснованное решение», – заключил Алексеев.