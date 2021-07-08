Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Путин предложил подумать о продлении трассы Москва-Казань до Тюмени и Челябинска

Парламентская газетаиещё 6
1 час назад
Президент Владимир Путин назвал строительство трассы Москва-Казань важным для страны проектом и предложил подумать о возможности ее продления до Тюмени и Челябинска. Об этом в четверг сообщает ТАСС.
"Все сделаем": вице-премьер ответил Путину
Фото: ©  Пресс-служба Кремля©  Пресс-служба Кремля
Автодорога М12 Москва — Казань протяженностью 794 километра — один из участков проекта международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай. Дороги общей протяжённостью более 8 тысяч километров протянутся по России, Казахстану и Китаю. Общий объём финансирования проекта превышает 650 миллиарда рублей. Ожидается, что скоростную трассу Москва-Казань введут в эксплуатацию к 2024 году.
«[Трасса Москва — Казань] — очень важный проект для всей страны, не сомневаюсь, что [вице-премьер] Марат Шакирзянович [Хуснуллин, вице-премьер] до своей исторической родины, до Казани, точно дорогу доведет. Да?» - задал вопрос Путин на открытии последнего участка ЦКАД в четверг.
Марат Хуснуллин заверил, что у него нет «никаких сомнений» в реализации проекта. «Поскольку Марат Шакирзянович — вице-премьер правительства всей Российской Федерации, нам слабо с вами дорогу дотащить до Тюмени, потом до Челябинска и кольцо замкнуть?» - продолжил глава государства.
«Владимир Владимирович, ваше пожелание для нас — закон, все сделаем», — ответил вице-премьер.
Ранее Владимир Путин, оглашая Послание Федеральному Собранию, завил, что строящаяся автотрасса Москва — Казань должна быть продлена до Екатеринбурга к 2024 году. По его словам, деньги на это будут выделены из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Президент отметил, что таким образом в 2024 году, с учетом действующей трассы Москва — Санкт-Петербург и Центральной кольцевой автодороги, будет обеспечено безопасное скоростное движение через всю европейскую часть — от Балтики до Урала.
Экономика,Марат Хуснуллин,Владимир Путин,Фонд национального благосостояния,ИТАР-ТАСС,
139
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители