"Все сделаем": вице-премьер ответил Путину

Марат Хуснуллин заверил, что у него нет «никаких сомнений» в реализации проекта. «Поскольку Марат Шакирзянович — вице-премьер правительства всей Российской Федерации, нам слабо с вами дорогу дотащить до Тюмени, потом до Челябинска и кольцо замкнуть?» - продолжил глава государства.