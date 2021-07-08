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Европа захотела роста цен

Lenta.ru
1 час назад
Руководство Европейского центробанка (ЕЦБ) захотело обеспечить в еврозоне более устойчивый рост цен и объявило о внедрении нового целевого параметра по инфляции на уровне двух процентов годовых, пишет CNBC.
ЕЦБ изменил целевой параметр по инфляции
Фото: ReutersReuters
ЕЦБ завершил пересмотр своей денежно-кредитной политики, начавшийся в январе 2020 года и отложенный из-за пандемии коронавируса. Главной целью регулятора был подбор таких инструментов и составление такой стратегии, которые обеспечили бы стабильность цен и при этом стимулировали бы экономический рост в странах еврозоны.
Прежняя политика предусматривала гибкий ориентир по инфляции, которая должна была находиться немного ниже двух процентов годовых, при этом стремясь к ним. Теперь целевой уровень установлен строго на отметке в два процента, однако при определенных условиях она может быть превышена, что не повлечет за собой принятие немедленных мер от ЕЦБ.
Опрошенные изданием аналитики отмечают, что на практике поведение ЕЦБ в ближайшем будущем вряд ли изменится, поскольку в последние месяцы в условиях пандемии коронавируса и вызванного ею кризиса регулятор и без того стремился проводить мягкую политику ради стимулирования роста.
Теперь повышение ключевой ставки, которая в настоящее время находится на нулевом уровне, в среднесрочной перспективе окажется еще менее вероятным, уверены эксперты.
Экономика,ЕЦБ,
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