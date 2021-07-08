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Инфляция ускорилась: ЦБ готовится повысить ключевую ставку

Анна Безрукова
47 минут назад
Банки России готовятся ужесточить денежно-кредитную политику со стороны регулятора на фоне быстрого роста инфляции в стране. Согласно прогнозам экспертов, уже в ходе ближайшего заседания Банк России может увеличить ключевую ставку минимум на один процентный пункт, а к окончанию года - до 7,25%.
Инфляция ускорилась: ЦБ повысит ключевую ставку
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Такое резкое повышение ключевой ставки, которого не отмечалось за последние семь лет, обусловлено сложившейся ситуацией на денежном рынке. Форвардная ставка на месяц уже к настоящему времени составляет 6,3% при актуальной ключевой ставке Центробанка в 5,5%. Согласно прогнозам экспертов, ключевая ставка вырастет минимум на один процентный пункт на заседании ЦБ РФ, которое пройдет уже через две недели. К окончанию этого года прогнозы еще более негативные - рост ключевой ставки прогнозируют до 7,25%, хотя еще в начале II квартала эксперты закладывали ее рост на уровне максимум 6%.
"Цифры по инфляции в настоящее время выглядят крайне драматичными. Важно, чтобы в ЦБ не поддались эмоциям и не выдали сгоряча повышение сразу 200 б.п.", - цитирует finanx.ru экономиста банка Центрокредит Евгения Суворова. По его словам, произошло ускорение роста потребительских цен на рекордный за последние пять лет показатель - до 6,5%, цены на продукты питания увеличились на 8,7%, а инфляция в июне прибавила еще 0,69%, в результате показатель достиг максимума за девять лет для этого месяца.
Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова отметила, что инфляция в России сохраняется на беспрецедентно высоком уровне и давление усиливается.
Экономика,Евгений Суворов,Наталия Орлова,АКБ "ЦентроКредит",Альфа-банк,Центральный банк России,
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