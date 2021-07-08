Инфляция ускорилась: ЦБ повысит ключевую ставку

Такое резкое повышение ключевой ставки, которого не отмечалось за последние семь лет, обусловлено сложившейся ситуацией на денежном рынке. Форвардная ставка на месяц уже к настоящему времени составляет 6,3% при актуальной ключевой ставке Центробанка в 5,5%. Согласно прогнозам экспертов, ключевая ставка вырастет минимум на один процентный пункт на заседании ЦБ РФ, которое пройдет уже через две недели. К окончанию этого года прогнозы еще более негативные - рост ключевой ставки прогнозируют до 7,25%, хотя еще в начале II квартала эксперты закладывали ее рост на уровне максимум 6%.