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Премьер Украины усомнился в достройке "Северного потока — 2"

РИА Новостииещё 3
51 минуту назад
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил сомнения в завершении строительства газопровода "Северный поток — 2", об этом, как сообщает УНИАН, он сказал во время пресс-конференции в Вильнюсе.
Премьер Украины усомнился в достройке "Севпотока — 2"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Слухи о том, что "Северный поток — 2" завершен, или будет завершен, они, на самом деле, сегодня беспочвенны, и вопрос "Северного потока — 2" лежит в плоскости общей позиции наших стран (Литвы и Украины. – прим. ред.), европейских партнеров", - заявил Шмыгаль.
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При этом, по мнению премьера, Киев сможет договориться о компенсации экономических потерь в случае запуска газопровода.
"Конечно, экономически мы всегда сможем с партнерами договориться о вазимозамещении определенных экономических потерь, но "Северный поток — 2" - это не об экономике, а о политике, об угрозах национальной безопасности ряда стран Европы", - заявил он.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что президент Владимир Зеленский намерен провести серьезную дискуссию о "Северном потоке — 2" с канцлером Германии Ангелой Меркель.
"Северный поток — 2"
Проект предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против него активно выступает Киев, опасающийся потерять доходы от транзита российского газа через свою территорию, а также США, которые пытаются продвигать в Евросоюз свой СПГ. В декабре 2019 года Штаты ввели ограничительные меры против компаний, участвующих в строительстве российского газопровода. Прокладка возобновилась спустя год.
Строительство близится к окончанию — в начале июня технически завершилась укладка первой нитки газопровода, ее готовят к заполнению газом. Вторую могут достроить за полтора — два месяца.
В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу. В Берлине всегда выступали за достройку и отвергали односторонние экстерриториальные санкции Соединенных Штатов.
Экономика,Денис Шмыгаль,Дмитрий Кулеба,Владимир Зеленский,Ангела Меркель,МИД,ЕС,
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