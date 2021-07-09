Премьер Украины усомнился в достройке "Севпотока — 2"

"Слухи о том, что "Северный поток — 2" завершен, или будет завершен, они, на самом деле, сегодня беспочвенны, и вопрос "Северного потока — 2" лежит в плоскости общей позиции наших стран (Литвы и Украины. – прим. ред.), европейских партнеров", - заявил Шмыгаль.
"Конечно, экономически мы всегда сможем с партнерами договориться о вазимозамещении определенных экономических потерь, но "Северный поток — 2" - это не об экономике, а о политике, об угрозах национальной безопасности ряда стран Европы", - заявил он.