Премьер Украины усомнился в достройке "Севпотока — 2"

При этом, по мнению премьера, Киев сможет договориться о компенсации экономических потерь в случае запуска газопровода.

Строительство близится к окончанию — в начале июня технически завершилась укладка первой нитки газопровода, ее готовят к заполнению газом. Вторую могут достроить за полтора — два месяца.