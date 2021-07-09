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Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в России на конец 2021 года

ТАССиещё 3
1 час назад
Минэкономразвития РФ ухудшило прогноз по инфляции в России на конец 2021 года до 5% с апрельских 4,3%, сообщили журналистам в министерстве. При этом министерство не стало менять прогноз по инфляции в 4% в 2022-2024 годы.
«Выше траектории»: МЭР ухудшило прогноз по инфляции
Фото: ТАССТАСС
"Инфляция в настоящее время складывается выше траектории, которая была заложена, получили второй пик в июне. Сохраняются риски внешней конъюнктуры. То есть, мы понимаем, что по июню произошла коррекция, цены, особенно продовольственные, снизились на мировых рынках относительно майского уровня. Тем не менее сейчас ситуация нестабильная, поэтому сейчас видим, что нормализация ситуации на мировых рынках потребует больше времени, чем предполагалось. Также очень много разовых факторов", - сказал представитель Минэкономразвития.
Инфляционный всплеск на 5 июля, когда годовая инфляция в РФ ускорилась до 6,6% - самого высокого уровня с 2016 года, был последним, далее инфляция в России начнет "выдыхаться", отметил представитель министерства.
"Инфляция начинает выдыхаться, это последний всплеск, который мы видим", - сказал он.
Экономика,Минэкономразвития,
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