Катасонов: "Чтобы закончить кризис, надо обрушить банки"

Финансовый кризис 2008 года, начавшийся с пузыря на рынке недвижимости США, до сих пор не закончен и не будет завершен, пока не обрушатся крупнейшие американские банки, инвестиционные фонды и рейтинговые агентства. Об этом заявил экономист Валентин Катасонов сообщает ИА DEITA.RU.

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Эксперт отметил, что мировой финансовый кризис, разросшийся в 2008 году до обвала на фондовой бирже, уже больше десяти лет протекает в приглушенном состоянии, чему способствует массовое вливание денег властями США.

При этом кризис можно было завершить еще в острой фазе, если бы команда избранного тогдашнего президента США Барака Обамы пошла на обрушение финансовой системы, а не начала беспрецедентную эмиссию доллара, чтобы просто залить деньгами бушующий пожар.

Это привело к тому, что кризис не был завершен, а лишь немного приглушен большими объемами денег, которые, начиная с 2008 года, американские власти вынуждено вливают в экономику, чтобы поддержать то, что должно бы обвалиться много лет назад, уверен Валентин Катасонов.

По его мнению, рано или поздно кризис все равно закончится, так как продолжать политику бесконтрольного количественного смягчения бесконечно невозможно. В результате большая часть финансового сектора США все же будет обрушена. Экономист отметил, что лучше бы это прошло под «чутким контролем государства», чем ждать «черного лебедя», который сделает все принудительно.