Фурсов предрек «простым смертным» шокирующую правду

Представители «мировой закулисы» зашли в тупик и у них нет четкого и понятного плана по развитию человечества. К такому выводу, по данным ИА DEITA.RU , пришел российский философ Андрей Фурсов

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По его словам, серьезной проблемой для верхушки «золотого миллиарда» является порочность мировой финансовой системы и неизбежность ее разрушения, которое обернется масштабным финансовым кризисом. При этом мировая элита пока не разработала четкий план действий по предотвращению возможного крупномасштабного апокалипсиса и устранению угрозы ее существованию.

Андрей Фурсов уверен, что растерянность элиты станет всем очевидна уже в самое ближайшее время. И эта правда шокирует миллионы «простых смертных», которые сейчас уверены, что в мире есть силы, способные просчитать развитие человечества на многие годы вперед и обеспечить людям комфортное существование.

Однако философ отмечает, что такое мнение – крайне ошибочно. Вряд ли элита действительного готова заботиться о простых людях, скорее, им уготован «цифровой концлагерь», отметил он.