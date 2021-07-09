Курс доллара: в МЭР изменили прогноз по курсу рубля

В 2022 году среднегодовой курс доллара ожидается на уровне 70,2 рубля за доллар вместо 71,8 рубля за доллар в апрельской версии прогноза.

По прогнозам Министерства экономического развития, в 2023 и 2024 годах среднегодовой курс доллара будет на уровне 71 и 72,8 рубля за доллар (72,6 и 73,6 доллара за рубль в весенней версии прогноза).