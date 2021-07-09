Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Курс доллара: в МЭР изменили прогноз по курсу рубля

Лера Букина
21 минуту назад
Минэкономразвития РФ изменило прогноз среднего курса доллара на 2021 год до 72,8 рубля с 73,3 рубля за доллар. Это следует из направленного в регионы письма министерства с промежуточным вариантом среднесрочного прогноза социально-экономического развития на текущий год и предстоящую трехлетку, передает РИА Новости.
Курс доллара: в МЭР изменили прогноз по курсу рубля
Фото: ТАССТАСС
В 2022 году среднегодовой курс доллара ожидается на уровне 70,2 рубля за доллар вместо 71,8 рубля за доллар в апрельской версии прогноза.
По прогнозам Министерства экономического развития, в 2023 и 2024 годах среднегодовой курс доллара будет на уровне 71 и 72,8 рубля за доллар (72,6 и 73,6 доллара за рубль в весенней версии прогноза).
Как заявила аналитик «Финама» Анна Зайцева, один из триггеров давления на российскую валюту – ситуация на рынке нефти. Из-за позиции ОАЭ страны ОПЕК+ пока не могут согласовать квоты на добычу, а также сроки действия соглашения, указала она. Как отметила эксперт, другим негативным фактором для рубля выступает увеличение с 7 июля объемов покупок валюты со стороны Минфина в рамках бюджетного правила до максимальных 13,5 млрд рублей ежедневно. Зайцева отметила и влияние роста геополитических рисков из-за ситуации на афгано-таджикской границе.
Экономика,Анна Зайцева,Минэкономразвития,Минфин,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители