Курс доллара: в МЭР изменили прогноз по курсу рубля

Как заявила аналитик «Финама» Анна Зайцева
, один из триггеров давления на российскую валюту – ситуация на рынке нефти. Из-за позиции ОАЭ страны ОПЕК+ пока не могут согласовать квоты на добычу, а также сроки действия соглашения, указала она. Как отметила эксперт, другим негативным фактором для рубля выступает увеличение с 7 июля объемов покупок валюты со стороны Минфина
в рамках бюджетного правила до максимальных 13,5 млрд рублей ежедневно. Зайцева отметила и влияние роста геополитических рисков из-за ситуации на афгано-таджикской границе.