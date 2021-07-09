Франция отказалась уступать России шампанское

Правительство Франции занимается поиском решения проблемы с поставками шампанского в Россию в связи с поправками в российский закон, заявил министр сельского хозяйства страны Жюльен Денормани.

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Ранее сообщалось, что Денормани и министр-делегат по вопросам внешней торговли Франк Риестер в пятницу направятся в Эперне, чтобы провести переговоры с французскими производителями по ситуации с новым российским законом о виноделии.

"Шампанское производится во Франции, в Шампани. Здесь должна быть ясность, и не может быть никакой двусмысленности. Правительство Франции мобилизовано для поиска решения в связи с российскими постановлениями", — написал министр в своем Twitter.

В минувшую пятницу были приняты поправки в российский закон о госрегулировании оборота алкоголя, которые, в частности, разрешают использовать термин "шампанское" в РФ только в отношении отечественной продукции, произведенной в России. Исходя из принятого закона, импортируемая продукция попадает под категорию "игристое вино".

Позже агентство Блумберг со ссылкой на заявление компании сообщало, что Moet Hennessy согласилась изменить маркировку с "шампанского" на "игристое вино" для продукции, поставляемой в Россию. Однако директор по коммуникациям головного офиса Moet Hennessy Анн Катрин Грималь в понедельник подтвердила РИА Новости, что французская компания приостанавливает поставки шампанского в Россию в связи с новым законом.