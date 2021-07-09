Эксперт: Меркель не спасет Зеленского от "Севпотока-2"

Переговоры Меркель и Зеленского не спасут Украину от «Северного потока – 2», отметил в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

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Украина рассчитывает на компенсации

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Официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский обсудят 12 июля в Берлине проблему «Северного потока – 2».

Украина продолжает психические атаки против «Северного потока – 2». Глава правительства страны Денис Шмыгаль утверждает, что газопровод не будет достроен, пусть первая нитка маршрута уже готова, а вторая – находится на финальной стадии строительства.

Анатолий Чубайс. Однако Берлин делает все, чтобы «Северный поток – 2» был не только завершен, но и запущен, и это очевидно даже украинцам. Из-за этого на Украине возникли идеи о компенсации, переформатировании украинской газотранспортной системы (ГТС) под хранение газа и развитии водородных проектов за счет западных инвестиций, на что позитивно отреагировал

Все это бесперспективно. Украина как место хранения газа для ЕС не имеет будущего без российского транзита, несмотря на то что там находятся самые большие хранилища в Европе, а водородные проекты существуют только в теории

Что касается европейских денег, то на Украине о них постоянно думают с 2014 года, но Киев ничего, кроме мелких подачек, не получил. Таким образом, к запуску «Северного потока – 2» Украина подходит в ослабленном положении.

Ничего серьезного украинцы не получат

«Германия никогда не говорила о компенсациях Украине по газовому транзиту. Существует несколько стадий принятия неизбежного: отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Сегодня украинцы находятся на стадии торга», – констатирует Фролов.

Киеву тяжело признать «Северный поток – 2» как новую энергетическую реальность в ЕС, но в целом процесс идет по классике.

«Сначала украинцы отрицали: «Северного потока – 2» быть не может, его не построят, такого не позволят США! Посмотрите, американцы вводят санкции, которые являются серьезным делом», – резюмирует Фролов.

Строительство началось, США ввели санкции, но они были преодолены, и теперь всем понятно, что «Северный поток – 2» будет достроен.

«Затем был гнев: как вы можете строить, проекту противодействуют сами США! Это была стадия гнева, а теперь разговор зашел о компенсациях – типичная стадия торга, когда Киев требует чего-то взамен «Северного потока – 2»», – заключает Фролов.

Позиция ЕС базируется на поддержке «Северного потока – 2», но при сохранении транзита через Украину. Тезис повторяется на переговорах с украинской стороной, из-за чего в Киеве свыклись с европейской постановкой вопроса.

«Компенсаций Украине никто не обещал, кроме самих украинцев. В Киеве модно обсуждать, что страна получит за «Северный поток – 2», там даже идут споры о форме и объемах будущей контрибуции», – констатирует Фролов.

Украинцы придумали тему, которую любят обсуждать, и никто там не задумывается, что она полностью оторвана от реальности.

«На переговорах с Меркель до Зеленского доведут мысль, которую канцлер ФРГ неоднократно высказывала. Берлин считает «Северный поток – 2» коммерческим проектом, но Украину ЕС и ФРГ также не бросят. Если до украинцев данный тезис не дойдет, а это часто бывает, то Меркель его повторит и заявит Зеленскому, что сильно переживает за ГТС Украины», – резюмирует Фролов.

ФРГ и ЕС говорят о необходимости сохранения украинского транзита, но никогда не затрагивают его условия, а это основной вопрос.

Украинский транзит невыгоден

«После того как «Северный поток – 2» выйдет на проектную мощность, в Европе возникнет новая энергетическая реальность, а Украина станет дополнительным направлением поставок российского газа», – заключает Фролов.

Транзит на Украине сохранится до 2024 года, пока не истечет пятилетний контракт на прокачку газа. После этого масштабы транзита будут зависеть от коммерческой привлекательности тарифов и европейского спроса на газ.

Сегодня «Газпром» качает через Украину не менее 110 млн кубов газа в день, но не собирается наращивать данные объемы.

«Выше этого уровня «Газпрому» подниматься бессмысленно из-за наличия обходных маршрутов. Ответ по эффективности украинской ГТС дает первая половина 2021 года, за которую «Газпром» отправил на экспорт 99,9 млрд кубов газа. Цифры близки к рекорду, который был установлен в первом полугодии 2018 года, когда прокачка в Европу составила 101 млрд кубов газа», – констатирует Фролов.

Этим летом в Европе высказали претензии к «Газпрому», потому что компания не забронировала дополнительные мощности поставок газа через Украину. По этой причине на спотовом рынке ЕС возник дефицит сырья из-за ухода СПГ на азиатский рынок.

«После запуска дополнительных газотранспортных мощностей на Балканах (Сербии, Румынии, Болгарии, Венгрии) часть газового экспорта РФ пошла по «Турецкому потоку» и его интерконнекторам-продолжениям в Европе», – резюмирует Фролов.