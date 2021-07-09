Эксперт: Меркель не спасет Зеленского от "Севпотока-2"

Переговоры Меркель и Зеленского не спасут Украину от «Северного потока – 2», отметил в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
Украина рассчитывает на компенсации
Официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт
заявил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский обсудят 12 июля в Берлине проблему «Северного потока – 2».
Украина продолжает психические атаки против «Северного потока – 2». Глава правительства страны Денис Шмыгаль
утверждает, что газопровод не будет достроен, пусть первая нитка маршрута уже готова, а вторая – находится на финальной стадии строительства.
Однако Берлин делает все, чтобы «Северный поток – 2» был не только завершен, но и запущен, и это очевидно даже украинцам. Из-за этого на Украине возникли идеи о компенсации, переформатировании украинской газотранспортной системы (ГТС) под хранение газа и развитии водородных проектов за счет западных инвестиций, на что позитивно отреагировал Анатолий Чубайс
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Все это бесперспективно. Украина как место хранения газа для ЕС
не имеет будущего без российского транзита, несмотря на то что там находятся самые большие хранилища в Европе, а водородные проекты существуют только в теории
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Что касается европейских денег, то на Украине о них постоянно думают с 2014 года, но Киев ничего, кроме мелких подачек, не получил. Таким образом, к запуску «Северного потока – 2» Украина подходит в ослабленном положении.
Ничего серьезного украинцы не получат
«Германия никогда не говорила о компенсациях Украине по газовому транзиту. Существует несколько стадий принятия неизбежного: отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Сегодня украинцы находятся на стадии торга», – констатирует Фролов.
Киеву тяжело признать «Северный поток – 2» как новую энергетическую реальность в ЕС, но в целом процесс идет по классике.
«Сначала украинцы отрицали: «Северного потока – 2» быть не может, его не построят, такого не позволят США! Посмотрите, американцы вводят санкции, которые являются серьезным делом», – резюмирует Фролов.
Строительство началось, США ввели санкции, но они были преодолены, и теперь всем понятно, что «Северный поток – 2» будет достроен.
«Затем был гнев: как вы можете строить, проекту противодействуют сами США! Это была стадия гнева, а теперь разговор зашел о компенсациях – типичная стадия торга, когда Киев требует чего-то взамен «Северного потока – 2»», – заключает Фролов.
Позиция ЕС базируется на поддержке «Северного потока – 2», но при сохранении транзита через Украину. Тезис повторяется на переговорах с украинской стороной, из-за чего в Киеве свыклись с европейской постановкой вопроса.
«Компенсаций Украине никто не обещал, кроме самих украинцев. В Киеве модно обсуждать, что страна получит за «Северный поток – 2», там даже идут споры о форме и объемах будущей контрибуции», – констатирует Фролов.
Украинцы придумали тему, которую любят обсуждать, и никто там не задумывается, что она полностью оторвана от реальности.
«На переговорах с Меркель до Зеленского доведут мысль, которую канцлер ФРГ неоднократно высказывала. Берлин считает «Северный поток – 2» коммерческим проектом, но Украину ЕС и ФРГ также не бросят. Если до украинцев данный тезис не дойдет, а это часто бывает, то Меркель его повторит и заявит Зеленскому, что сильно переживает за ГТС Украины», – резюмирует Фролов.
ФРГ и ЕС говорят о необходимости сохранения украинского транзита, но никогда не затрагивают его условия, а это основной вопрос.
Украинский транзит невыгоден
«После того как «Северный поток – 2» выйдет на проектную мощность, в Европе возникнет новая энергетическая реальность, а Украина станет дополнительным направлением поставок российского газа», – заключает Фролов.
Транзит на Украине сохранится до 2024 года, пока не истечет пятилетний контракт на прокачку газа. После этого масштабы транзита будут зависеть от коммерческой привлекательности тарифов и европейского спроса на газ.
Сегодня «Газпром»
качает через Украину не менее 110 млн кубов газа в день, но не собирается наращивать данные объемы.
«Выше этого уровня «Газпрому» подниматься бессмысленно из-за наличия обходных маршрутов. Ответ по эффективности украинской ГТС дает первая половина 2021 года, за которую «Газпром» отправил на экспорт 99,9 млрд кубов газа. Цифры близки к рекорду, который был установлен в первом полугодии 2018 года, когда прокачка в Европу составила 101 млрд кубов газа», – констатирует Фролов.
Этим летом в Европе высказали претензии к «Газпрому», потому что компания не забронировала дополнительные мощности поставок газа через Украину. По этой причине на спотовом рынке ЕС возник дефицит сырья из-за ухода СПГ на азиатский рынок.
«После запуска дополнительных газотранспортных мощностей на Балканах (Сербии, Румынии, Болгарии, Венгрии) часть газового экспорта РФ пошла по «Турецкому потоку» и его интерконнекторам-продолжениям в Европе», – резюмирует Фролов.
Это говорит о коммерческой нерентабельности украинского транзита и желании как «Газпрома», так и его партнеров в Евросоюзе отказаться от этого маршрута, причем данную проблему Киеву не решить на переговорах Зеленского и Меркель.