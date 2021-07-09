Россия начнет строить «Пакистанский поток»

По договорённостям Москвы и Исламабада в конце июля начнётся строительство газопровода «Пакистанский поток». Он должен связать два терминала на севере и юге Пакистана. Об этом пишут «Новые Известия».

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Ориентировочная мощность газопровода 12,4 млрд кубометров. При этом терминал на юге страны сможет принимать танкеры из любых стран. Однако Китай, который инвестировал миллиарды долларов в экономику Пакистана, участвовать в проекте не будет.

Со стороны России строительством займётся Центр эксплуатационных услуг Минэнерго. Приблизительная стоимость проекта оценивается в $2,5 млрд. 74% акций остаётся за Пакистаном, остальной частью будет владеть Россия.

Кроме того, эксперты отмечают, что новый проект поможет России в перспективе на будущие экспортные продажи газа. А переориентирование российского экспорта в сторону Азии говорит о том, что возможностей для санкций и шантажа по отношению к России со стороны США становится всё меньше.