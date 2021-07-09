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Россия начнёт строить «Пакистанский поток»

News.ru
16 минут назад
По договорённостям Москвы и Исламабада в конце июля начнётся строительство газопровода «Пакистанский поток». Он должен связать два терминала на севере и юге Пакистана. Об этом пишут «Новые Известия».
Россия начнет строить «Пакистанский поток»
Фото: ТАССТАСС
Ориентировочная мощность газопровода 12,4 млрд кубометров. При этом терминал на юге страны сможет принимать танкеры из любых стран. Однако Китай, который инвестировал миллиарды долларов в экономику Пакистана, участвовать в проекте не будет.
Со стороны России строительством займётся Центр эксплуатационных услуг Минэнерго. Приблизительная стоимость проекта оценивается в $2,5 млрд. 74% акций остаётся за Пакистаном, остальной частью будет владеть Россия.
С одной стороны, русские помогут Пакистану развивать газовую инфраструктуру для приёма газа у конкурентов. С другой — российские компании заработают на самом проекте, — сообщил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ.
Кроме того, эксперты отмечают, что новый проект поможет России в перспективе на будущие экспортные продажи газа. А переориентирование российского экспорта в сторону Азии говорит о том, что возможностей для санкций и шантажа по отношению к России со стороны США становится всё меньше.
Ранее в ФРГ назвали варианты решения спора вокруг «Северного потока — 2». Если в результате реализации трубопровода Украина утратит роль транзитёра газа, ей будут должны предложить компенсацию.
Экономика,Игорь Юшков,Финансовый университет,Минэнерго,Новые Известия,
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