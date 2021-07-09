В России отменят запрет на торговлю «с грядки»

Проект по поводу изменений в регулировании деятельности фермерских хозяйств, в том числе снятие запрета на торговлю «с грядки», может поступить в комитет Совфеда этой осенью. Об этом сообщает «Парламентская газета».

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Теперь люди могут купить свежие фрукты и овощи, молочные продукты напрямую от производителей, в обход посредников. Помимо этого, снятие запрета позволит привлечь покупателей из других регионов.

«Нами планируется внесение некоторых изменений к федеральным законам, регулирующим эту сферу деятельности. Названные изменения призваны уменьшить расходы фермеров на логистику в процессе перемещения и хранения продукции, а также на аренду торговых мест», — отметил член Совфеда Алексей Майоров.

Также возможное исполнение программы по развитию сельских территорий может разрешить накопившиеся сложности, в частности со временем обеспечить хороший уровень жизни в деревнях и привлечь туда молодых и высококвалифицированных специалистов.

Также недавно в Сети появилась информация, что страны, закупающие продовольственные товары, столкнулись с двойной угрозой. Помимо увеличения цен на продукты, стали повышаться расходы на транспортировку товаров.

В качестве основной причины подорожания поставок стал рост цен на топливо, также уже довольно долго суда стоят в порту из-за негативной эпидемситуации.