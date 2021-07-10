В Минфине США призвали к быстрым действиям в вопросе международной налоговой реформы

"Встречи G20 в эти выходные стали еще одним подтверждением того, что мир готов положить конец глобальной гонке по нисходящей в вопросе корпоративного налогообложения, существует широкий консенсус относительно того, как это сделать - с [помощью] глобального минимального налога в размере не ниже 15%. 131 страна <...> согласна с этим. Мир должен действовать быстро, чтобы завершить эту сделку", - говорится в распространенном письменном заявлении министра финансов США.