В Минфине США призвали к быстрым действиям в вопросе международной налоговой реформы

Министры финансов стран Группы семи (G7) 5 июня на встрече в Великобритании достигли договоренности о необходимости введения во всем мире минимального налога на прибыль крупных корпораций на уровне не менее 15%. Вторым элементом этой договоренности является изменение территориального принципа налогообложения - налог с прибыли транснациональных корпораций должен взиматься в тех государствах, где они зарабатывают за счет предоставления своих товаров или услуг, а не только исходя из места их регистрации, как это происходит сейчас. В первую очередь, это решение направлено на мировых IT-гигантов, таких как Facebook, Google
, Apple
, Amazon. Соглашение призвано создать условия, при которых технологические компании не будут выводить прибыль в юрисдикции с более льготным налогообложением.