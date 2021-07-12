Глобальный налог: США смогли убедить Европу

«Европейцы считали, что американские компании зарабатывают большие прибыли, продавая услуги европейским компаниям, но без физического присутствия платят какие-то минимальные суммы. Европейцы начали вводить цифровые налоги — Италия, Франция, Турция. Для американцев это была негармонизированная попытка обложить их компании, но в силу планов администрации Байдена поднять ставку налога на прибыль с 21% до 28% стало выгодно пойти на соглашение в обмен на поддержку установления минимальной ставки налога на уровне 15% практически во всем мире».
«США, предлагая такой минимальный налог в 15%, лукавят. Нет никаких международных корпораций, кроме американских, которые пользуются официальными режимами европейцев. Здесь нужно исходить из того, что американцы, как только согласовали сейчас подобные вещи, вынудили американские корпорации выводить из европейских юрисдикций все запаркованные прибыли. Законодательство США позволяет парковать безналоговые денежные средства в европейских офшорах до их поступления в США. Складывается ситуация, при которой и государства — члены ЕС хотят урвать оттуда часть, и США понимают, что если ЕС урвет часть, то они недоберут налога».