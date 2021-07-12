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США призвали ЕС пересмотреть налогообложение глобальных транснациональных корпораций

BFM.RUиещё 1
1 час назад
Президент США Джо Байден заявил, что хочет предложить ввести глобальный корпоративный налог, вскоре после своего вступления в должность. В основе этих предложений лежит идея перекрыть крупным компаниям доступ к таким налоговым гаваням, как Панама, например.
Глобальный налог: США смогли убедить Европу
Фото: ТАССТАСС
В Брюсселе это предложение президента Соединенных Штатов вызвало большой интерес. Ведь сейчас многие транснациональные фирмы — в первую очередь входящие в так называемую GAFA (аббревиатура от Google, Amazon, Facebook и Apple) — используют возможность зарабатывать деньги в странах с высокими налогами, а прибыль декларировать там, где налоги небольшие. Для Европы все это стало, безусловно, интересным после того, как Джо Байден объявил о поднятии корпоративных налогов внутри США на 7%, считает партнер по международному налогообложению компании «Кроу экспертиза» Рустам Вахитов:
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Рустам Вахитов, партнер по международному налогообложению компании «Кроу экспертиза»:
«Европейцы считали, что американские компании зарабатывают большие прибыли, продавая услуги европейским компаниям, но без физического присутствия платят какие-то минимальные суммы. Европейцы начали вводить цифровые налоги — Италия, Франция, Турция. Для американцев это была негармонизированная попытка обложить их компании, но в силу планов администрации Байдена поднять ставку налога на прибыль с 21% до 28% стало выгодно пойти на соглашение в обмен на поддержку установления минимальной ставки налога на уровне 15% практически во всем мире».
Джо Байден, на первый взгляд, стремится выработать с европейцами общий подход к своей инициативе глобального корпоративного налогообложения. Но все далеко не так очевидно, как кажется, говорит партнер Paragon Advice Group Александр Захаров:
Александр Захаров, партнер Paragon Advice Group:
«США, предлагая такой минимальный налог в 15%, лукавят. Нет никаких международных корпораций, кроме американских, которые пользуются официальными режимами европейцев. Здесь нужно исходить из того, что американцы, как только согласовали сейчас подобные вещи, вынудили американские корпорации выводить из европейских юрисдикций все запаркованные прибыли. Законодательство США позволяет парковать безналоговые денежные средства в европейских офшорах до их поступления в США. Складывается ситуация, при которой и государства — члены ЕС хотят урвать оттуда часть, и США понимают, что если ЕС урвет часть, то они недоберут налога».
Международный валютный фонд, равно как и страны с высокими корпоративными налогами — такие как Франция и Германия, отнеслись к американской инициативе с явным энтузиазмом. А вот Нидерланды или Ирландия, где широко распространено такое явление, как «внутренние офшоры», отреагировали на нее с изрядной долей скепсиса.
Экономика,Рустам Вахитов,Александр Захаров,Джозеф Байден,Amazon,Международный валютный фонд,Google,Apple,ЕС,
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