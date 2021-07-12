Высокий урожай: подсолнечное масло начало дешеветь

Эксперты ожидают, что подсолнечное масло, которое, по их словам, стоит максимально дорого «за последние 200 лет», наконец начнет дешеветь.

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В минувшем году его подорожанию способствовал общий мировой рост цены на различные виды растительного масла, а также долларовая инфляция и прогнозы низкого урожая подсолнечника в Причерноморье. Но с начала лета спрос на черноморское масло со стороны его основных импортеров - Турции, Китая и Индии ослабел. Цены с 1,7 тысячи долларов за тонну упали до 1,1 тысячи.

Внутри страны происходит то же самое: еще в конце весны за тонну подсолнечника отдавали порядка 53,1 тысячи рублей, а спустя месяц - примерно 40,9 тысячи. По информации «Совэкона», сырое подсолнечное масло в мае производители сбывали по 118 тысяч рублей, в июне – по 100. С 5 по 11 июля подсолнечник стоил 37,8 тысячи рублей за тонну без НДС, масло - 91,6 тысячи. На минувшей неделе цена подсолнечника опустилась до 36 тысячи, тогда как максимальный показатель этого года переваливал за 60. Средняя цена подсолнечника за 5 месяцев этого года у производителей достигла 42,8 тысячи рублей за тонну, год назад она была чуть более 19 тысяч. В этот же период подсолнечное масло подорожало на 174 процента.