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Россия стала предпоследней по уровню оптимизма бизнесменов

News.ru
20 минут назад
Уровень оптимизма российского бизнеса относительно перспектив национальной экономики оказался одним из худших. Об этом свидетельствует исследование международной аудиторско-консалтинговой сети Grant Thornton, сообщает РБК.
Бизнес разочаровался в российской экономике
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Так, оптимистично смотрят на перспективы отечественной экономики в ближайший год лишь 28% из опрошенных представителей бизнеса. Ниже этот показатель только у Японии — 17%.
При этом оптимизм российских предпринимателей вырос по сравнению с нижней точкой пандемического кризиса прошлогодней весны. Всего в стране опросили 121 компанию разного уровня.
Первое место рейтинга занял Китай, на втором оказались США, тройку лидеров замкнула Индонезия. Всего в исследовании участвовали 300 стран, их представители должны были ответить на ряд тематических вопросов.
Ранее сообщалось, что уровень пессимизма среди представителей крупного и среднего бизнеса сократился до 4%, такой показатель стал минимальным за всё время наблюдений.
Экономика,
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