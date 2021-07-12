Фурсов: «Золотой миллиард» наживается на пандемии

Пандемия коронавируса оказалась неожиданным явлением не только для миллионов рядовых граждан, но и для представителей глобальной элиты. Таким мнением поделился известный российский философ Андрей Фурсов сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «День ТВ».

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Он также рассказал, чем отличаются в таких условиях «простые смертные» от верхушки «золотого миллиарда». Так, по словам Фурсова, первые не имеют возможности что-либо изменить или обойти стороной негативные последствия, тогда как «мировая закулиса» извлекает из пандемии выгоду.

Эксперт отметил, что из-за введения крупномасштабных локдаунов население сталкивается с большими проблемами, в частности, оно лишается рабочих мест и, соответственно, заработка. Однако для представителей элиты остановка и разорение различных производств - шанс приобрести освободившиеся фонды фактически даром, подчеркнул Фурсов.

Рядовые граждане рискуют умереть из-за пандемии, а транснациональные корпорации довольствуются удачным временем для расширения бизнеса и перераспределения собственности, подчеркнул он. Если бы не пандемия, им не удалось бы быстро и легко это сделать, заявил Фурсов.