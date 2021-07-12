Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Курс доллара: рублю приготовили неприятный сюрприз

Елена Прошина
51 минуту назад
Эксперт Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин считает, что в ближайшее время рубль столкнется с «неприятным сюрпризом» и курс доллара вырастет до 75,50 рубля. Об этом сообщает «Эксперт».
Курс доллара: рублю приготовили неприятный сюрприз
Фото: ТАССТАСС
По мнению аналитика, все валюты развивающихся стран на этой неделе окажутся под влиянием статистических данных из Китая. Негативные новости из КНР могут оказаться проблемой для нацвалюты.
Однако у рубля есть и шансы на рост: российскую валюту могут поддержать позитивные корпоративные финансовые результаты, которые способны восстановить интерес иностранных инвесторов к риску.
В то же время против рубля играет рост заболеваемости коронавирусом в мире и, как следствие, более медленное восстановление экономик. Также рубль продолжает зависеть от нефтяных цен, которые страдают из-за отсутствия консенсуса в ОПЕК+.
Монастыршин считает, что на этой неделе доллар будет стоить 73,50–75,50 рубля.
Елена Наумова из Альфа-банка отмечает, что провалившиеся переговоры ОПЕК+ не оставляют надежды на укрепление рубля. По ее мнению, курс российской валюты к доллару и евро либо останется на прежнем уровне, либо просядет.
Виталий Громадин из «БКС Мир Инвестиций» спрогнозировал доллар по 72,50-75,50 рубля: из-за новых вспышек коронавируса и дешевеющей нефти игроки вкладываются в более безопасный доллар.
На торгах в прошлую пятницу, 9 июля, курс доллара падал на 47,75 копейки, до 74,26 рубля. Евро потерял 49,25 копейки и стоил 88,06 рубля.
Проверить курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
Экономика,Виталий Громадин,Елена Наумова,Дмитрий Монастыршин,Альфа-банк,Промсвязьбанк,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители