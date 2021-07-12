Курс доллара: рублю приготовили неприятный сюрприз

Эксперт Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин считает, что в ближайшее время рубль столкнется с «неприятным сюрпризом» и курс доллара вырастет до 75,50 рубля. Об этом сообщает «Эксперт».

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По мнению аналитика, все валюты развивающихся стран на этой неделе окажутся под влиянием статистических данных из Китая. Негативные новости из КНР могут оказаться проблемой для нацвалюты.

Однако у рубля есть и шансы на рост: российскую валюту могут поддержать позитивные корпоративные финансовые результаты, которые способны восстановить интерес иностранных инвесторов к риску.

В то же время против рубля играет рост заболеваемости коронавирусом в мире и, как следствие, более медленное восстановление экономик. Также рубль продолжает зависеть от нефтяных цен, которые страдают из-за отсутствия консенсуса в ОПЕК+.

Монастыршин считает, что на этой неделе доллар будет стоить 73,50–75,50 рубля.

Елена Наумова из Альфа-банка отмечает, что провалившиеся переговоры ОПЕК+ не оставляют надежды на укрепление рубля. По ее мнению, курс российской валюты к доллару и евро либо останется на прежнем уровне, либо просядет.

Виталий Громадин из «БКС Мир Инвестиций» спрогнозировал доллар по 72,50-75,50 рубля: из-за новых вспышек коронавируса и дешевеющей нефти игроки вкладываются в более безопасный доллар.