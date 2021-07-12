Курс доллара: рублю приготовили неприятный сюрприз

По мнению аналитика, все валюты развивающихся стран на этой неделе окажутся под влиянием статистических данных из Китая. Негативные новости из КНР могут оказаться проблемой для нацвалюты.
Однако у рубля есть и шансы на рост: российскую валюту могут поддержать позитивные корпоративные финансовые результаты, которые способны восстановить интерес иностранных инвесторов к риску.
В то же время против рубля играет рост заболеваемости коронавирусом в мире и, как следствие, более медленное восстановление экономик. Также рубль продолжает зависеть от нефтяных цен, которые страдают из-за отсутствия консенсуса в ОПЕК+.
Монастыршин считает, что на этой неделе доллар будет стоить 73,50–75,50 рубля.
Елена Наумова
из Альфа-банка
отмечает, что провалившиеся переговоры ОПЕК+ не оставляют надежды на укрепление рубля. По ее мнению, курс российской валюты к доллару и евро либо останется на прежнем уровне, либо просядет.
Виталий Громадин
из «БКС Мир Инвестиций» спрогнозировал доллар по 72,50-75,50 рубля: из-за новых вспышек коронавируса и дешевеющей нефти игроки вкладываются в более безопасный доллар.
На торгах в прошлую пятницу, 9 июля, курс доллара падал на 47,75 копейки, до 74,26 рубля. Евро потерял 49,25 копейки и стоил 88,06 рубля.