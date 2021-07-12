Орехи, грибы и ягоды подорожают из-за инфляции и жары

В 2021 году цены на дикорастущие орехи, ягоды и грибы могут вырасти примерно на 10%. На цены давят инфляция, жаркая погода и НДС в размере 20%. На «дары леса» вырос спрос, и объёмы их заготовок могут вырасти на 25%. Дикорастущая продукция из России пользуется всё большой популярностью за рубежом, особенно на азиатских рынках.

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«Рост цен на дикоросы будет, так как инфляция большая, зарплата растёт, и она составляет большую составляющую в стоимости дикоросов. Растёт и спрос, а, следовательно, в силу ограниченности объёмов продукции, и цена. Если брать среднюю цену по году, то примерно нужно ориентироваться на 10-процентный рост», — приводят «Известия» комментарий руководства томской компании «Дико вкусно».

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Сейчас, по данным газеты, кедровый орех первого сорта стоит 1600 рублей за килограмм, брусника — 350 рублей, облепиха — 250 рублей, сушёные белые грибы — 3000 рублей.

«В этом году нельзя будет избежать роста цен на всю эту продукцию на уровне 5–10%, вызванного как пандемийными ограничениями, так и ростом экспорта дикоросов из-за отсутствия возможностей их хранения и оперативной переработки в России. Есть и рост трудозатрат на их сбор в связи с климатическими аномалиями», — рассказал «Известиям» председатель света Торгово-промышленной палаты по развитию потребительского рынка Александр Борисов.

Цены на дары леса зависят от погоды, которая в этом году удивляет россиян аномалиями — то жарой, то обильными ливнями.

«Надо понимать, что дикоросы погодозависимы. Например, сейчас дожди залили юг, Иркутскую и Амурскую области, идёт жара в Ярославле, Красноярске, Томске, соответственно, залило или выгорело то, что должно было уродиться в лесах, на болотах и лугах. Кроме того, на рост цен может повлиять и дефицит дикоросного сырья — загрузка перерабатывающих предприятий сейчас около 40%. И наконец, текущая инфляция и рост цен на транспортные услуги, топливо, товары первой необходимости заставляют сборщиков и заготовителей дикоросов учитывать эти факторы при формировании отпускной цены», — отметил начальник управления по работе с регионами Центросоюза РФ Александр Казачков.

Организация защищает интересы добровольных союзов потребительскхи обществ.

Член генерального совета «Деловой России» и учредитель компании «Нутрифика» Алексей Мостовщиков считает, что в последнее время в целом вырос спрос на экологические и натуральные продукты.

«Рынок разворачивается к экопродуктам и дикоросам. По моим прогнозам, цены на них будут только расти, так как в азиатских странах спрос на такие продукты увеличивается в геометрической прогрессии. Например, растет спрос на БАД из зелёной шишки кедрового стланика. Если раньше продажная цена была 3700 рублей за упаковку, то сейчас его готовы покупать за 10 000 рублей», — считает он.

В 2020 году объём сбора дикорастущих орехов, грибов, ягод, плодов и лекарственных трав вырос примерно на треть по сравнению с 2019 годом, следует из данных «Рослесинфорга» . Валовый сбор грибов вырос с 64 тонн в 2019-м до 830 тонн в 2020-м, то есть в 13 раз. В четыре раза вырос сбор лекарственных трав — до почти 634 тонн. На 13% вырос сбор диких орехов, среди которых рекордсменами стали кедр и фундук.

«Пандемийный 2020 год стал рекордным для сбора и заготовки дикорастущих ягод и плодов, среди которых клюква, черника, брусника и другие. Валовой сбор в прошлом году составил 338 тонн, показатель по сравнению с 2019 годом вырос в два раза», — рассказали «Известиям» в «Рослесинфорге».