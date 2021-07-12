Путин расширит льготы для малого бизнеса

Правительство России собирается расширить возможности использования льготы по страховым взносам для малого бизнеса. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.

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Бизнес-омбудсмен обратил внимание, что снижение ставки социальных взносов для малого и среднего бизнеса с 30% до 15% обернулось выгодой для Пенсионного фонда. Он получил дополнительно 2% доходов.

«НДФЛ больше 6% вырос по доходам бюджета, то есть бизнесу стало выгодно платить в белую. < > Можно на всю зарплату распространять, убрать минимальную заработную плату как базу до вычета. Ну, а в дальнейшем смотреть и на другие виды бизнеса», — предложил Борис Титов.

«Правительство работает сейчас над этим, мне докладывают», — ответил Путин на предложение бизнес-омбудсмена. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24».

Кабмин также рассматривает возможность изменить налоговую систему так, чтобы работодатели платили больше за высокооплачиваемых сотрудников. Инсайдеры полагают, что эта мера «позволит реализовать запрос на социальную справедливость».