Первая ветка газопровода «Северный поток-2» готова, а вторая — почти построена. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Минэкономики Германии, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время идет так называемый процесс технической приемки.

«Сейчас должна последовать техническая экспертиза и приемка», — подтвердили в Минэкономики Германии.

В Германии уже выдали все разрешения на строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщила представитель минэкономики ФРГ Беате Барон.

«Все разрешения на строительство выданы — и уже давно. Что касается эксплуатации, то, возможно, тут может помочь Федеральное сетевое агентство (регулятор — прим. ред.)», — цитирует ТАСС Беате Барон.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершено на 98%. Укладочные работы закончат в конце августа, перед выборами в Госдуму . Об этом рассказал руководитель компании — оператора газопровода Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг

«Мы предполагаем, что строительные работы будут завершены к концу августа. 98% трубопровода уже завершено. 2%, которые все еще отсутствуют, относятся к одной из двух цепочек. Другая линия полностью построена», — сообщил Варнинг в интервью газете Handelsblatt.

По его словам, цель — запуск трубопровода в этом году, передает «Взгляд». Варнинг не подтвердил информацию о проблемах с сертификацией работ. Он уверен, что транзит газа через Украину останется одним из путей поставок газа в Европу и после 2024 года, пишет «Утро.ру».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что введение «Северного потока-2» в эксплуатацию напрямую грозит энергетической безопасности стран Евросоюза . Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера на сайте президента.

11 июля украинский лидер прибыл в Германию, чтобы обсудить с немецким руководством ряд вопросов о положении Украины на мировой арене. Зеленский встретился с премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, главой партии "Христианско-демократический союз" Армином Лашетом

12 июля у него намечена встреча в Берлине с Канцлером ФРГ Ангелой Меркель . Они намерены обсудить двусторонние отношения, выполнение Минских договоренностей по урегулированию конфликта на востоке Украины, процесс украинских реформ, экономические вопросы и отношения с Россией.

Существующие между Германией и Украиной разногласия относительно "Северного потока-2" могут быть улажены с помощью предоставления Киеву компенсации в случае утраты роли страны, через которую проходит транзит газа, пишет журнал Der Spiegel.

В том числе обсуждается вариант, при котором Берлин может предложить Киеву сотрудничество в производстве водорода. Кроме того, рассматривается возможное обещание немецкой стороны выделить миллиарды на ремонт "полностью разрушенной" газовой сети Украины", говорится в публикации.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Германию 11 июля намерен поднять тему газопровода. В свою очередь на ближайшей неделе канцлер Ангела Меркель встретится с новым президентом США Джо Байденом и, как планируется, среди прочего обсудит "особо напряженный вопрос" отношений с Россией. Канцлер придерживается мнения о необходимости завершения строительства "Северного потока-2".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о намерении страны бороться против "Северного потока — 2" до конца.

Как заявил Шмыгаль в интервью литовскому каналу LRT, даже если Киев не добьется цели, он будет обращаться в Евросоюз, чтобы Брюссель "значительно ограничил" использование газопровода.

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"Мы продолжаем и будем продолжать противодействовать его реализации и будем привлекать как можно больше сторон к этому процессу", — добавил политик.

По словам Шмыгаля, газопровод является "энергетическим оружием Кремля против Запада". Европейские компетентные органы в силах ограничить использование трубопроводов OPAL и EUGAL, которые являются наземными продолжениями "СП" и "СП-2", сказал премьер-министр.

Газ через «Северный поток — 2» обойдется Европе значительно дешевле, чем через Украину или США. Об этом заявил зампред Госдумы Игорь Ананских

Газопровод «Северный поток — 2» имеет большую значимость для европейских стран. С его помощью они смогут значительно сэкономить на покупке голубого топлива, что также отразится на простых европейцах. Последние смогут платить меньше за отопление и газ на кухне, пояснил депутат в беседе с RT.