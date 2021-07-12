Силуанов увидел риски перегрева мировой экономики

Длительное сохранение антикризисных мер в некоторых государствах способно привести к перегреву мировой экономики. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в ходе заседания трека "Группы 20". Об этом сообщает 1prime.ru.

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Он пояснил, что экономическая политика, направленная на выход из кризиса, одних государств оказывает непосредственное воздействие на другие, в итоге ряд стран на фоне усиления инфляции уже приступили к нормализации денежно-кредитной политики, а остальные сохраняют меры экономического стимулирования.

"Усматриваем в этом риски для мировой экономики. Сохранение антикризисных мер в течение продолжительного периода может вызвать перегрев экономики с сопутствующим накоплением дисбалансов", – заявил Силуанов.

Также, по словам министра, в настоящее время важно как можно оперативнее обеспечить нормализацию денежно-кредитной и бюджетной политики в соответствии с темпами восстановления экономики и усиления инфляционного давления.

"Нормализация в последующем или даже ужесточение политики вызовет необходимость реагирования на изменения на валютных, финансовых и сырьевых рынках.

Все названные факторы создадут дополнительную волатильность на рынках и, очевидно, внесут отрицательный вклад в рост мировой экономики", — отметил Силуанов.