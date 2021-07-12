Силуанов увидел риски перегрева мировой экономики

Длительное сохранение антикризисных мер в некоторых государствах способно привести к перегреву мировой экономики. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов
в ходе заседания трека "Группы 20". Об этом сообщает
1prime.ru.
Он пояснил, что экономическая политика, направленная на выход из кризиса, одних государств оказывает непосредственное воздействие на другие, в итоге ряд стран на фоне усиления инфляции уже приступили к нормализации денежно-кредитной политики, а остальные сохраняют меры экономического стимулирования.
"Усматриваем в этом риски для мировой экономики. Сохранение антикризисных мер в течение продолжительного периода может вызвать перегрев экономики с сопутствующим накоплением дисбалансов", – заявил Силуанов.
Также, по словам министра, в настоящее время важно как можно оперативнее обеспечить нормализацию денежно-кредитной и бюджетной политики в соответствии с темпами восстановления экономики и усиления инфляционного давления.
"Нормализация в последующем или даже ужесточение политики вызовет необходимость реагирования на изменения на валютных, финансовых и сырьевых рынках.
Все названные факторы создадут дополнительную волатильность на рынках и, очевидно, внесут отрицательный вклад в рост мировой экономики", — отметил Силуанов.
Ранее сообщалось, что главы МИД Европейского союза
сегодня, 12 июля в ходе заседания формально оформили продление еще на полгода, до 31 января 2022 года экономических санкций против России.