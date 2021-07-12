Путин: Украина - беднейшая страна Европы

Путин заметил, что виноват в этом не народ, а власти страны, которые «растранжирили, пустили на ветер достижения многих поколений». Глава государства указал также, что сейчас Украина, некогда гордившаяся своей промышленностью, столкнулась с серьезным кризисом. Об этом свидетельствует, в частности, упавшая почти в два раза за тридцать лет выработка электроэнергии.