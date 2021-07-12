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Путин назвал Украину беднейшей страной Европы

Lenta.ruиещё 6
43 минуты назад
Украина сегодня является беднейшей страной в Европе, заявил президент России Владимир Путин в статье «Об историческом единстве русских и украинцев», опубликованной на сайте Кремля.
Путин: Украина - беднейшая страна Европы
Фото: ReutersReuters
«По данным МВФ, в 2019 году, еще до эпидемии коронавируса, уровень поду­шевого ВВП Украины составил меньше 4 тысяч долларов. Это ниже Республики Албании, Республики Молдовы и неприз­нанного Косова», — подчеркнул президент России.
Путин заметил, что виноват в этом не народ, а власти страны, которые «растранжирили, пустили на ветер достижения многих поколений». Глава государства указал также, что сейчас Украина, некогда гордившаяся своей промышленностью, столкнулась с серьезным кризисом. Об этом свидетельствует, в частности, упавшая почти в два раза за тридцать лет выработка электроэнергии.
При этом Москва после развала СССР старалась оказывать поддержку независимой Украине. Объем средств, сэкономленных Киевом до 2013 года за счет низких цен на российский газ, превысил 80 миллиардов долларов, подчеркнул президент.
О намерении выпустить статью о российско-украинских отношениях Путин заявил во время Прямой линии 30 июня. Статья президента вышла также и на украинском языке.
Экономика,Владимир Путин,
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