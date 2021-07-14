Третий рекорд подряд: В России взлетели цены на бензин

Цена на бензин АИ-92 в России составила рекордные 56 179 за тонну. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.«Цены на бензин АИ-92 в России достигли 56 179 рублей за тонну. Это стало третьим рекордом подряд», — пишет Lenta.ru. 12 июля цена на бензин составила 55 720 рублей за тонну, а 13 июля — 56 024 рубля за тонну.Тонна бензина АИ-95 14 июля стоит 59 433 рубля. Дизельное топливо стоит 52 104 рубля за тонну.Ситуация с ростом цен на бензин уже обсуждается правительством России, передает «Национальная служба новостей». Не исключено, что власти прибегнут к мерам по заморозке оптовых цен на топливо.Бизнес допустил банкротство АЗС из-за роста цен на бензин