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Цена на бензин в России побила рекорд

Ura.Ruиещё 2
33 минуты назад
Цена на бензин АИ-92 в России составила рекордные 56 179 за тонну. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.
Третий рекорд подряд: В России взлетели цены на бензин
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Цены на бензин АИ-92 в России достигли 56 179 рублей за тонну. Это стало третьим рекордом подряд», — пишет Lenta.ru.
12 июля цена на бензин составила 55 720 рублей за тонну, а 13 июля — 56 024 рубля за тонну.
Тонна бензина АИ-95 14 июля стоит 59 433 рубля. Дизельное топливо стоит 52 104 рубля за тонну.
Ситуация с ростом цен на бензин уже обсуждается правительством России, передает «Национальная служба новостей». Не исключено, что власти прибегнут к мерам по заморозке оптовых цен на топливо.
Экономика,Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа,Правительство РФ,Lenta.ru,
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