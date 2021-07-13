Минсельхоз: Рост цен на продукты не превысит инфляцию

"Минсельхоз ожидает умеренной ценовой динамики в этом году, которая останется в пределах общей инфляции", — сказал Косован.
"Например, пошлины позволили снизить цены на пшеницу, а новые меры поддержки предприятий — на муку. В совокупности эти меры способствовали сохранению уровня цен на хлеб. Стоимость сахара и подсолнечного масла с декабря прошлого года практически не меняется, цены на крупы — рис и гречневую крупу, в целом за последние месяцы также не демонстрируют резкой динамики", — привел пример Косован.
"Это позволит нарастить объемы производства конечной продукции и обеспечить ее доступность. Также увеличена закладка овощей, и последние две недели цены на эту категорию также заметно снижаются", — сказал советник главы Минсельхоза.