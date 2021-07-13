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Минсельхоз ожидает, что рост продуктовых цен не превысит инфляцию

Праймиещё 7
45 минут назад
Минсельхоз РФ ожидает, что рост цен на продукты в России в текущем году будет в пределах общей инфляции, сообщил журналистам советник министра сельского хозяйства Юрий Косован.
Минсельхоз: Рост цен на продукты не превысит инфляцию
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Минсельхоз ожидает умеренной ценовой динамики в этом году, которая останется в пределах общей инфляции", — сказал Косован.
Он подчеркнул, что в настоящее время цены производителей на все базовые продукты питания стабильны.
Советник министра также указал, что меры поддержки и регулирования, которые приняло правительство РФ, уже позволили снизить волатильность цен и начать новый сельскохозяйственный год (начался 1 июля) без резких колебаний.
"По отдельным категориям сейчас наблюдается снижение стоимости, и в дальнейшем, по мере поступления нового урожая, эта тенденция продолжится", — добавил он.
"Например, пошлины позволили снизить цены на пшеницу, а новые меры поддержки предприятий — на муку. В совокупности эти меры способствовали сохранению уровня цен на хлеб. Стоимость сахара и подсолнечного масла с декабря прошлого года практически не меняется, цены на крупы — рис и гречневую крупу, в целом за последние месяцы также не демонстрируют резкой динамики", — привел пример Косован.
Кроме того, продолжил он, в текущем году расширены посевные площади под сахарной свеклой и подсолнечником, ожидается хороший урожай зерновых.
"Это позволит нарастить объемы производства конечной продукции и обеспечить ее доступность. Также увеличена закладка овощей, и последние две недели цены на эту категорию также заметно снижаются", — сказал советник главы Минсельхоза.
Глава Союза потребителей России Петр Шелищ ранее в беседе с изданием "Вечерняя Москва" указал, что рост цен на основные продукты питания наблюдается в настоящее время и будет продолжаться. По словам Шелища, к главным продуктам, от которых невозможно отказаться, относятся крупы, макароны, сахар, растительное масло и хлеб.
Экономика,Юрий Косован,Петр Шелищ,Минсельхоз,Правительство РФ,Вечерняя Москва,
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