Росстат рассчитал долю нефти и газа в экономике

Таким образом, в 2020 году доля нефти и газа в экономике России снизилась на 4%, с 19,2% годом ранее, и составила 16,3 триллиона рублей от номинального ВВП объемом примерно в 107 триллионов рублей. В 2018 году этот показатель составлял 21,1%, а в 2017 году – 19,9%.
По словам эксперта Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерины Грушевенко, российский показатель является средним по миру. Например, в США доля нефтегазового сектора в экономике страны составляет 8%, в Саудовской Аравии – 50%, а в Норвегии – 14%.