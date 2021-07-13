Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Росстат впервые рассчитал долю нефтегазовой отрасли в экономике РФ

Москва24иещё 5
44 минуты назад
Росстат впервые оценил долю нефтегазового сектора в валовом внутреннем продукте России, представив данные за период с 2017 по 2020 годы. В прошлом году на отрасль приходилось 15,2% от ВВП страны, сообщает РБК со ссылкой на доклад замначальника отдела произведенного ВВП Управления национальных счетов ведомства Павла Максимова.
Росстат рассчитал долю нефти и газа в экономике
Фото: ТАССТАСС
Таким образом, в 2020 году доля нефти и газа в экономике России снизилась на 4%, с 19,2% годом ранее, и составила 16,3 триллиона рублей от номинального ВВП объемом примерно в 107 триллионов рублей. В 2018 году этот показатель составлял 21,1%, а в 2017 году – 19,9%.
По словам эксперта Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерины Грушевенко, российский показатель является средним по миру. Например, в США доля нефтегазового сектора в экономике страны составляет 8%, в Саудовской Аравии – 50%, а в Норвегии – 14%.
Ранее глава Минприроды Александр Козлов рассказал, что при текущей добыче запасов российской нефти хватит на 59 лет, а газа – на 103 года.
Экономика,Павел Максимов,Александр Козлов,Минприроды,Росстат,РБК,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители