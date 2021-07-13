Росстат рассчитал долю нефти и газа в экономике

Таким образом, в 2020 году доля нефти и газа в экономике России снизилась на 4%, с 19,2% годом ранее, и составила 16,3 триллиона рублей от номинального ВВП объемом примерно в 107 триллионов рублей. В 2018 году этот показатель составлял 21,1%, а в 2017 году – 19,9%.