Курс доллара: кто мешает рублю этим летом

Ведущий эксперт «Совкомбанка» Михаил Васильев считает, что к концу лета курс доллара не выйдет из коридора 72 - 76 рублей из-за пандемии. Об этом пишет «Российская газета».

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По словам Васильева, корреляция между нацвалютой и нефтью в последнее время ослабла: рубль слабо укрепляется, когда дорожает нефть, но заметно дешевеет, когда нефтяные цены падают. С начала года нефть Brent подорожала на 44 процента, но рублю это никак не помогло.

Аналитик объяснил, что на рубль влияет не только нефть, но и интерес инвесторов-иностранцев к активам развивающихся стран. Этот фактор нередко оказывается более важным для рубля, чем цены на сырье.

В 2021 году инвесторы с осторожностью относятся к активам развивающихся рынков. Связано это с риском новых волн пандемии, невысокой экономической активностью и потенциальным ужесточением монетарной политики в США. Из-за этого доллар на глобальном рынке укрепляется, а валюты развивающихся стран дешевеют.

Также на рубль традиционно влияет сезонность - лето не самый удачный период для российской валюты. В последние 13 лет летом рубль падает к доллару примерно на 4,2 процента.

Васильев спрогнозировал доллар по 72-76 рубля и евро по 86-90 рублей к концу лета. Российскую валюту, по его мнению поддержат сильный счет платежного баланса РФ и дорогие металлы, газ и нефть.