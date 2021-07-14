Волгоградская область вдвое увеличила экспорт сельхозпродукции

ВОЛГОГРАД, 14 июля. /ТАСС/. Волгоградская область за первое полугодие 2021 года экспортировала из региона 374,9 тыс. тонн сельхозтоваров, что в два раза больше, чем в прошлом году, сообщила в среду пресс-служба обладминистрации.
"По данным Федеральной таможенной службы России на начало июля, с начала 2021 года из региона экспортировано 374,9 тыс. тонн сельхозтоваров. Это в два раза больше, чем в прошлом году, когда за этот же отрезок времени отгрузили 163,9 тыс. тонн. В денежном эквиваленте объем составил 124,2 млн долларов США, что также в два раза больше по отношению к аналогичному периоду 2020 года (59,7 млн долларов)", - говорится в сообщении.
Зерно, соки, корма для животных, растительные масла и другую продукцию АПК волгоградского производства охотно покупают за рубежом. По информации комитета сельского хозяйства Волгоградской области, продукция АПК экспортируется в более чем 50 стран мира. Наибольший объем товаров за первое полугодие поставлен в Турцию, Латвию, Египет и Казахстан.
В частности, ООО "Каргилл Новоаннинский" поставляет в Латвию и Азербайджан подсолнечное масло. Эфирные масла, произведенные в ООО "ВГМЗ "Сарепта" и ООО "Родос", востребованы в США, Франции и Японии. ООО "Мегамикс" экспортирует корма для животных в Узбекистан и Украину. Активными участниками экспортного рынка также являются ОАО "Городищенский комбинат хлебопродуктов", АО "АБ ИНБЕВ ЭФЕС", ОАО "Урюпинский маслоэкстракционный завод" и другие компании, уточнили в пресс-службе.
Для эффективного решения задач развития внешней торговли в АПК в волгоградском регионе создана специальная рабочая группа, ее деятельность по реализации нацпроекта высоко оценили эксперты Минсельхоза России
, опыт рекомендован к применению в других регионах ЮФО. В Волгоградской области с 2014 года создаются условия для эффективной работы действующих и потенциальных компаний-экспортеров для вывода местной продукции на международный рынок.
По итогам 2020 года предприятиями региона во всех отраслях экономики за рубеж поставлено продукции на общую сумму более 1,884 млрд долларов, что на 20% выше показателя 2019 года. Новые возможности для решения поставленных губернатором Андреем Бочаровым
задач регион получил, реализуя мероприятия нацпроектов "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", добавили в пресс-службе обладминистрации.