Волгоградская область вдвое увеличила экспорт сельхозпродукции

ВОЛГОГРАД, 14 июля. /ТАСС/. Волгоградская область за первое полугодие 2021 года экспортировала из региона 374,9 тыс. тонн сельхозтоваров, что в два раза больше, чем в прошлом году, сообщила в среду пресс-служба обладминистрации.

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"По данным Федеральной таможенной службы России на начало июля, с начала 2021 года из региона экспортировано 374,9 тыс. тонн сельхозтоваров. Это в два раза больше, чем в прошлом году, когда за этот же отрезок времени отгрузили 163,9 тыс. тонн. В денежном эквиваленте объем составил 124,2 млн долларов США, что также в два раза больше по отношению к аналогичному периоду 2020 года (59,7 млн долларов)", - говорится в сообщении.

Зерно, соки, корма для животных, растительные масла и другую продукцию АПК волгоградского производства охотно покупают за рубежом. По информации комитета сельского хозяйства Волгоградской области, продукция АПК экспортируется в более чем 50 стран мира. Наибольший объем товаров за первое полугодие поставлен в Турцию, Латвию, Египет и Казахстан.

В частности, ООО "Каргилл Новоаннинский" поставляет в Латвию и Азербайджан подсолнечное масло. Эфирные масла, произведенные в ООО "ВГМЗ "Сарепта" и ООО "Родос", востребованы в США, Франции и Японии. ООО "Мегамикс" экспортирует корма для животных в Узбекистан и Украину. Активными участниками экспортного рынка также являются ОАО "Городищенский комбинат хлебопродуктов", АО "АБ ИНБЕВ ЭФЕС", ОАО "Урюпинский маслоэкстракционный завод" и другие компании, уточнили в пресс-службе.

Для эффективного решения задач развития внешней торговли в АПК в волгоградском регионе создана специальная рабочая группа, ее деятельность по реализации нацпроекта высоко оценили эксперты Минсельхоза России , опыт рекомендован к применению в других регионах ЮФО. В Волгоградской области с 2014 года создаются условия для эффективной работы действующих и потенциальных компаний-экспортеров для вывода местной продукции на международный рынок.